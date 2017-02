Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 31 glasov Ocenite to novico! "Šopek" obrambnih ministric iz šestih članic Nata (od leve proti desni): Mimi Kodheli (Albanija), Roberta Pinotti (Italija), Jeanine Hennis-Plasschaert (Nizozemska), Ursula von der Leyen (Nemčija), Maria Dolores de Cospedal (Španija) in Ine Marie Eriksen Soreide (Norveška). Foto: Reuters Ameriški obrambni minister James Mattis in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Mattis je povedal, da na dvodnevnem vrhu pričakuje odprt pogovor prijateljev in zaveznikov. Foto: Reuters Vrha 28 članic zveze Nato se udeležuje tudi slovenska ministrica za obrambo Andreja Katič (desno zgoraj). Foto: EPA VIDEO Ministri Nata pozdravili... Sorodne novice Za Nato je ključno povečanje obrambnih izdatkov držav članic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mattis o Natu kot "skali", hkrati pa "zažugal" Evropejcem

Večina evropskih članic mora okrepiti obrambni proračun

15. februar 2017 ob 15:16

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Novi ameriški obrambni minister James Mattis se je v Bruslju prvič srečal s svojimi kolegi iz držav članic zveze Nato in potrdil pripadnost ZDA severnoatlantskemu zavezništvu.

"Zveza Nato ostaja živa skala severnoatlantske skupnosti," je dejal Mattis, ki je že pred prihodom na dvodnevni vrh v Bruselj ocenil, da je "Nato najuspešnejše vojaško zavezništvo v zgodovini". Vodja Pentagona je poudaril tudi, da ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v preteklosti kritičen do zavezništva, "močno podpira Nato".

V Natu branimo svobodo

A hkrati je Mattis opozoril, da morajo vse članice prispevati pošten delež pri skupni obrambi: "Poštena je zahteva, da tisti, ki imajo koristi od najboljše obrambe na svetu, nosijo tudi sorazmerni delež nujnih stroškov za obrambo svobode. Nikoli ne smemo pozabiti, da je svoboda tista, kar branimo v Natu."

Le pet članic za obrambo daje dva odstotka BDP-ja

S temi besedami je ameriški obrambni sekretar evropske zaveznice in Kanado diplomatsko opomnil, da ZDA pričakujejo povečanje obrambnih izdatkov. Cilj dveh odstotkov BDP-ja za obrambo izpolnjuje le pet zaveznic. Poleg ZDA še Grčija, Velika Britanija, Estonija in Poljska. Zaveznice so se na vrhu v Walesu leta 2014 zavezale k prizadevanjem za dosego starega cilja dveh odstotkov BDP za obrambo v desetih letih.

Američani bodo zmanjšali vložek, če Evropejci ne bodo vložili več

"Ameriški davkoplačevalec ne more več nositi nesorazmernega deleža obrambe zahodnih vrednot. Če vaši narodi ne želijo, da Amerika zmanjša svoje zaveze k zavezništvu, mora vsaka od vaših prestolnic pokazati podporo naši skupni obrambi," je poudaril in pozval k opredelitvi mejnikov za dosego tega cilja.

Stoltenberg: Države morajo pripraviti načrte

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je izpostavil, da se bodo zaveznice zdaj osredotočile na pripravo nacionalnih načrtov in mejnikov ter sistema ocenjevanja izpolnjevanja teh načrtov. To bo po njegovih besedah glavna tema vrha Nata maja v Bruslju, ko pričakuje generalni sekretar močno spodbudo za pošteno delitev bremen. Generalni sekretar zavezništva sicer izpostavlja, da so zaveznice v letu 2015 ustavile rezanje obrambnih proračunov, lani pa jih je 22 zaveznic celo okrepilo.

Fallon: Članice naj pokažejo dobro voljo

Britanski minister za obrambo Michael Fallon pa je članice pozval, naj pokažejo dobro voljo: "Nihče ne zahteva, da obrambne izdatke takoj povečajo na želena dva odstotka BDP, a naj vsaj s povečanjem obrambnega proračuna pokažejo dobro voljo. 19 članic ne dosega 1,5 odstotka BDP, pet od njih pa niti enega odstotka."

Mattis vesel vrnitve v svoj drugi dom

Mattis, nekdanji zavezniški poveljnik za transformacijo, se je sicer zahvalil za "toplo dobrodošlico nazaj v njegov drugi dom". Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je namreč novemu ameriškemu obrambnemu sekretarju izrekel dobrodošlico nazaj na sedež Nata, saj je Mattis kot zavezniški poveljnik za transformacijo v letih 2007—2009 v organizaciji dobro poznan obraz.

Ministri o krepitvi sil na vzhodu in jugu

Obrambni ministri bodo v sredo razpravljali o odvračalni in obrambni drži s krepitvijo navzočnosti Nata na vzhodu in jugu. Pregledali bodo potek načrtov za krepitev navzočnosti v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem. Stoltenberg je napovedal odločitev o vzpostavitvi vozlišča za soočanje s teroristično grožnjo in drugimi izzivi z juga v Neaplju. Namen je bolje usklajevati informacije o krizah, zlasti o Libiji in Iraku.

Katičeva pred Natom še na Evropsko obrambno agencijo

Dvodnevnega srečanja se udeležuje tudi slovenska obrambna ministrica Andreja Katič, ki je pred začetkom zasedanja v sredo dopoldne obiskala sedež Evropske obrambne agencije in se sešla z njenim izvršnim direktorjem.



Zunanja ministra ZDA in Rusije, Rex Tillerson in Sergej Lavrov, se bosta prvič srečala v četrtek ob robu ministrskega zasedanja skupine G20 v Bonnu. Zunanja ministra bosta govorila predvsem o "dvostranskih odnosih, ki so zašli v slepo ulico v času prejšnje administracije".



Kremelj zanika nameščanje raket srednjega dosega

Mattis je v Bruslju izrazil tudi zaskrbljenost nad domnevnim ruskim nameščanjem jedrskih raket srednjega dosega. Kot je namreč poročal New York Times, naj bi Moskva na za zdaj neznanem kraju namestila delujoči sistem tovrstnih raket, s čimer bi kršila pogodbo iz leta 1987. Te rakete z dosegom do 5.000 kilometrov so bile med hladno vojno namenjene uničenju Evrope. V Kremlju so sicer poročanje časopis zanikali. Rusija ostaja zavezana svojim mednarodnim obvezam, vključno s pogodbo INF, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

A. V.