Pahor: Veliko slovenskih src bije za katalonski narod

Odziv na dogajanje v Kataloniji

1. oktober 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor je ob dogajanju v Kataloniji dejal, da je med Slovenci in Katalonci tradicionalna naklonjenost, sam pa si želi, da bi v Kataloniji "mirno in demokratično prišli do rešitve, kot si jo želijo ljudje."

"Mislim, da danes zelo, zelo veliko slovenskih src bije za katalonski narod. To moram reči, čeprav sem predsednik republike in se moram zavedati, da sem dolžan biti v svojih stališčih zadržan," je dejal Pahor in pojasnil, da vselej obstaja možnost, da bi si nekdo njegova stališča interpretiral kot vtikanje v notranje zadeve druge države.





Prav zaradi tega je po mnenju Pahorja prav, da je uradna politika zadržana, "a mislim, da je tudi prav, da Slovenci vemo, da smo do svoje neodvisnosti prišli s pravico do samoodločbe in da imajo take sanje tudi drugi." Pahor je dodal tudi, da je ob svojem obisku Španije podobno pojasnil tudi španskemu kralju Felipeju in njegovi soprogi, s katerima je imel zelo odkrit pogovor.

Predsednik vlade Miro Cerar pa je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da je zaskrbljen zaradi dogajanja v Kataloniji in pozval k reševanju situacije po mirni, demokratični in pravni poti.

VIDEO Izjava Boruta Pahorja o dogajanju v Kataloniji

L. L.