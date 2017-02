Papežu znova štiriletni mandat na čelu Zpiza

Svet zavoda meni, da naj Papež nadaljuje začete projekte

27. februar 2017 ob 13:35

MMC RTV SLO/STA

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dozdajšnjega generalnega direktorja zavoda Marijana Papeža imenoval na to mesto tudi za naslednji štiriletni mandat.

Papež je tako dobil podporo vseh 23 navzočih članic in članov sveta, zdaj pa ga mora potrditi še vlada. Če dobi potrditev vlade, bo mandat nastopil 12. aprila, saj se mu bo zdajšnji mandat iztekel 11. aprila.

Na razpis za generalnega direktorja pokojninskega zavoda, ki ga je svet objavil na začetku februarja, so se prijavili trije kandidati. Poleg Papeža še glavna inšpektorica za delo Nataša Trček in Rasto Hartman, ki prihaja s področja zavarovalništva.

Člani sveta so se danes strinjali, da je najboljši kandidat za opravljanje funkcije generalnega direktorja tudi v novem mandatu Papež. Zastavil je več pomembnih projektov, med katerimi nekateri že potekajo, tako da ne bi bilo smiselno imenovati novega človeka na to mesto, so se strinjali člani sveta.

A. Č.