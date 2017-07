Pasti dvigovanja na bankomatih v tuji državi

Pred odhodom na pot se pozanimajte o tuji valuti

29. julij 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na kaj morate biti pozorni, ko dvigujete denar na bankomatih v tujini? Je bolj smiselno denar v tujo valuto zamenjati že doma in na dopust potovati z gotovino? Prvi nasvet zveze potrošnikov je, da se pred potovanjem pozanimajte o valuti države, v katero potujete, njeni vrednosti in menjalnih tečajih.

Naš sogovornik je na bankomatu na Hrvaškem želel dvigniti 800 kun. Bankomat ga je vprašal, ali želi plačati s konverzijo, to pomeni, da bankomat preračuna znesek v evre. Sogovornik je izbral drugo možnost, in sicer plačilo v lokalni valuti, torej v kunah.

"Bankomat pa me je potem še enkrat vprašal, ali bom res izbral ta tečaj. In sem še enkrat izbral to in potem me je še enkrat vprašal. In ker človek postane malo naveličan, sem rekel, O. K. pa bom izbral ta vaš tečaj," pripoveduje o svoji izkušnji. Alina Meško z Zveze potrošnikov Slovenije ob tem poudarja, da se tej izbiri velja izogniti.

"Če boste plačali po lokalni valuti, bo uporabljen menjalni tečaj vaše banke, če izberete konverzijo, bo pa to tečaj od banke prodajalca oziroma bankomata, in tukaj gre praviloma za slabši menjalni tečaj," Pojasnjuje Meškova. Našega sogovornika je manj ugodna izbira stala 10 evrov, tako je za 800 kun plačal 116 evrov, namesto 106, kolikor bi plačal po tečaju slovenskih bank.

Pozorno pri visokih provizijah

Pasti je še več. Na zvezi potrošnikov opozarjajo na posamezne bankomate povsod po Evropi, ki zaračunajo zelo visoko provizijo. "To je običajno napisano ali ob bankomatu ali na zaslonu, ko boste šli čez postopek. Zato bodite res pozorni in tam ne dvigujte denarja. Zgodi se, da dvigneš 20 evrov in plačaš 6 evrov provizije," opozarja Meškova.

Sicer pa na zvezi svetujejo, da na potovanju uporabljamo kombinacijo plačilnih sredstev - nekaj gotovine in dve različni kartici, ki jih je najbolj pametno hraniti na ločenih mestih.

Špela Lobe, TV Slovenija