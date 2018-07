Po umiku iz Šarčeve koalicije NSi odhaja na pogovore k Janši

Tonin meni, da bi bilo najbolje, če Slovenija dobi veliko koalicijo

17. julij 2018 ob 08:26

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik NSi-ja Matej Tonin se bo po ponedeljkovi odločitvi izvršilnega odbora NSi-ja, da se stranka umakne iz koalicijskih pogajanj, ki jih vodi Marjan Šarec, na pogovoru glede sestave koalicije sestal s predsednikom SDS-a Janezom Janšo.

Razlog za umik NSi-ja po Toninovih besedah ni koalicijska pogodba, ki so jo v precejšnji meri uskladili, pač pa dvom v stabilnost in trajnost koalicije šestih strank. "Pogajanja so pokazala, da konflikti iz stare koalicije niso pozabljeni in so izredno obremenjujoči. V nekaterih delih so zelo osebne narave," je po seji izvršilnega odbora stranke v ponedeljek povedal Tonin.

Odločitev NSi-ja sicer velja le za prvi krog iskanja mandatarja, medtem ko bo vsak naslednji krog izvršilni odbor NSi-ja o koalicijskem sodelovanju presojal ločeno.

Poteza NSi-ja še ni bila deležna odzivov strank, ki s Šarcem ustvarjajo koalicijo. V LMŠ-ju so pojasnili le, da si bodo vzeli čas za premislek o tem, kako naprej. Popoldne pa se bo sestalo tudi predsedstvo SD-ja, ki bo razpravljalo o aktualnih zadevah.

Tonin pa se bo v torek sestal z Janšo, ki je sprva na pogovore o oblikovanju koalicije povabil vse parlamentarne stranke, nato pa vabila vsem strankam z izjemo NSi-ja preklical.

"Najbolje bi bilo, da Slovenija dobi veliko koalicijo, ki jo morata sestavljati prvi in drugi na volitvah. Tako bi prišlo do trdne koalicije, ki jo Slovenija potrebuje," je Tonin v ponedeljek pojasnil, kakšna vladna koalicija bi bila po njegovem mnenju najboljša.

G. C.