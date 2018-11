Podpisan sporazum za nakup 36 oklepnikov Oshkosh

Vlaganja v obrambo

14. november 2018 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Obrambni minister Karl Erjavec je razkril, da je podpisal sporazum o nakupu 38 ameriških oklepnikov 4x4 Oshkosh, nakupi 8-kolesnih oklepnikov pa so vsaj za zdaj zamrznjeni.

V vojski zadnjih 10 let ni bilo nekih večjih nakupov, a jih bo po besedah obrambnega ministra Karla Erjavca zdaj veliko več. "Naj povem, da smo že podpisali sporazum za vozila 4x4, ki bodo tudi del srednje bojne bataljonske skupine. Da načrtujemo nakup treh helikopterjev za nujno medicinsko helikoptersko pomoč."

Nakup oklepnikov poteka po sporazumu država državi, gre pa za 38 ameriških oklepnikov Oshkosh, za katere bomo odšteli slabih 18 milijonov dolarjev oziroma 15 milijonov in pol evrov brez DDV-ja.

Še vedno pa ni jasno, kaj bo z 8-kolesnimi oklepniki. "Mi bomo šli v nakup, ki bo transparenten, ki bo ponudil ugodnejšo ceno in ki nam bo dal tako zmogljivost, da bomo lahko oblikovali srednjo bojno bataljonsko skupino," je povedal Erjavec.

A je zaradi nekaterih tudi prevelikih apetitov vojske zahteval podroben pregled dokumentacije, priznava pa, da modernizacije vojske ne bo brez nakupa 8x8. Težava je le katerih, Patrije so po vseh aferah kužne, Boxerji pa so s 6 milijoni in več za vozilo za nas absolutno predragi. Na ministrstvu sicer do konca meseca pričakujejo končno ponudbo za Boxerje, a če bo cena previsoka, se bo pač treba odločiti za kakega tretjega proizvajalca.

Tudi nakup helikopterjev naj bi potekal po sporazumu država državi, torej brez posrednikov, kupili pa naj bi helikopterje znamke Bell, ki so že v floti Slovenske vojske. Sporazum pa naj bi bil podpisan do konca tega ali pa na začetku prihodnjega leta.

Robert Škrjanc, Radio Slovenija