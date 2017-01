Policija predstavlja vozila, s katerimi bo dejavneje nadzorovala promet

Poskusno bodo policisti promet nadzorovali tudi s helikopterjem

27. januar 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policija je predstavila prvih deset od skupno 42 najetih vozil škoda octavia, ki jih bo uporabljala za nadzor prometa. Policisti bodo v nameri po izboljšanju prometne varnosti svoje dejavnosti okrepili tudi na avtocestah.

"S statistiko lanskega leta ne moremo biti zadovoljni. Čeprav opažamo manj lahko in hudo telesno poškodovanih, je žal več ljudi v prometnih nesrečah lani umrlo. 130 ljudi je umrlo, kar je deset več kot leto poprej," je povedal Robert Vehovec s sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Opozoril je, da je podobna statistika tudi na naših avtocestah, kjer je lani umrlo 23 ljudi oz. deset več kot predlani, ko jih je umrlo 13.

Nova vozila, ki jih je policija prejela v okviru posodabljanja opreme in voznega parka, so zato opremljena prav za nadzor na avtocestah. Vozila so tudi, tako Vehovec, zmogljivejša in ustrezno vidna ter opremljena s svetlobnimi bloki na strehi, ki vsebujejo tablo za izpisovanje obvestil vozilom na avtocesti.

Nadzor tudi s helikopterjem

Med ukrepi za boljšo varnost cestnega prometa je Vehovec izpostavil ponovno izvajanje nadzora prometa s helikopterjem, s katerim bodo poskusno začeli že februarja, marca pa v polnem obsegu. Ob tem je še napovedal, da bodo skupaj z Darsom že v ponedeljek na avtocesti med Trojanami in Blagovico začeli izvajati sekcijsko kontrolo hitrosti.



Predstavnik Darsa za prometno varnost Jan Sajovic je povedal, da so po skoraj letu in pol prizadevanj končno pridobili vso potrebno dokumentacijo za delovanje sistema sekcijskega merjenja hitrosti. Dars v tem letu načrtuje razpis za nabavo takšnega sistema, ki bo potem trajno deloval na avtocestah. Razpis bodo pripravili v sodelovanju s policijo in uradom za meroslovje.

