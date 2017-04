Policisti še uradno dobili več pooblastil

Novela določa tudi uporabo brezpilotnikov

12. april 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veljati je začela novela zakona o nalogah in pooblastilih policistov, ki jim med drugim omogoča uporabo električnega paralizatorja.

Novela poleg možnosti uporabe električnega paralizatorja uvaja tudi možnost avtomatiziranega prepoznavanja registrskih tablic pri nadzoru prometa, zbiranje, hranjenje in obdelavo podatkov o letalskih potnikih ter hrambo profilov odvzetih vzorcev DNK-ja. Določa tudi pogoje za policijsko uporabo brezpilotnih letal, uvaja podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah z enega na dve leti ter možnost prekinitve potovanja skupinam navijačev, pri katerih najdejo stvari, ki kažejo, da nameravajo kršiti javni red in mir.

Uvedba paralizatorjev je bila deležna precejšnjega nasprotovanja. V poslanski skupini SDS so sicer v drugi obravnavi predlagali tudi dopolnilo, s katerim bi uporabo električnih paralizatorjev omejili le na primere, ko je dovoljena uporaba strelnega orožja oziroma je ogroženo življenje policistov ali tretjih oseb. V ZL-ju so predlagali, da člen, ki dovoljuje uporabo paralizatorja, nasploh črtajo, a so poslanci obe dopolnili zavrnili.

Kritike varuha in informacijske pooblaščenke

Novela je bila ves čas sprejemanja deležna kritik informacijske pooblaščenke in nekaterih opozoril varuha človekovih pravic. Informacijska pooblaščenka je na primer opozorila, da ni potrebe, da policija zbira podatke o letalskih potnikih, ki niso problematični, posebej na poletih znotraj EU-ja. Glede uporabe sistema optične prepoznave registrskih tablic pa je menila, da bo šlo za množičen nadzor, saj bo nadzorovan vsak, in to brez poprejšnjega opozorila. Tudi zbiranje biometričnih podatkov je po mnenju informacijske pooblaščenke zastavljeno preširoko, prav tako možnost uporabe brezpilotnih letal.

Na drugi strani sta koalicija in notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar poudarjali, da so pri obravnavi novele zelo pretehtali, ali so posamezne spremembe nujne in sorazmerne. Po prepričanju ministrice je v zakon vgrajenih veliko varovalk, ki bodo preprečile morebitne zlorabe. Poudarjala je tudi, da policija nova pooblastila potrebuje, da bo lažje zagotavljala varnost, saj se varnostne razmere spreminjajo, prav tako tehnologija. Poslanci so novelo sprejeli 17. februarja.

