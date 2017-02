Pomisleki o centralni enoti in 16 območnih centrih za socialno delo

Iztek javne razprave o predlogu novele zakona o socialnem varstvu

15. februar 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na predlog zakona o socialnem varstvu, ki predvideva ustanovitev centralne enote in 16 novih območnih centrov za socialno delo na regijski ravni, so bili ob koncu javne razprave dani številni pomisleki, zlasti zaradi trenutne kadrovske podhranjenosti centrov.

Predlagano novelo zakona sta pripravila državni svet in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrica Anja Kopač Mrak pa je kot enega izmed ciljev poudarila poenotenje delovanja centrov. Zdaj so odzivi na podobne položaje, ki jih rešujejo, namreč zelo različni, je dejala. Po njenih besedah je nujno treba poenostaviti upravne postopke in zagotoviti več časa za strokovne naloge, želijo pa tudi poskrbeti za razvoj novih nalog.

Na javnem soočenju mnenj ob izteku javne razprave za predlagano novelo je predstavnica Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije Majda Golja je poudarila nujnost kadrovske okrepitve na centrih in pomen vlaganja v dodatno usposabljanje ter izobraževanje. Ob vsaki spremembi zakonodaje pa je nujno treba predvideti obvezno usposabljanje, je pozvala.

Po njenih besedah je treba zagotoviti razmere za sodobno upravno poslovanje, kot ga zahteva upravna inšpekcija. Zakon o upravnem postopku ne ustreza več, tako da je po njenih besedah treba razmisliti, kakšen postopkovni zakon bi sploh radi. "Potrebujemo takega, ki bo ščitil ljudi," je še dejala.

Nadomestek za "korenček in palico"

Predlog reorganizacije vzbuja veliko upanja, da se bodo razmere spremenile in bodo bolj v korist uporabnikov, menijo v Socialni zbornici Slovenije. Želijo, da bi bila reorganizacija neodvisna od trenutne politike. Izvedena naj bo tako, da bo vpliv politike minimalen, je pozvala predsednica zbornice Valerija Bužan. V svetih centrov po njenih besedah ne sme biti tako velikega vpliva politike, kot je zdaj, temveč bi moral prevladati vpliv stroke.

Predstavnica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc, pa je poudarila, da bi morali premisliti o ukrepih na področju socialne aktivacije dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, saj ti ukrepi ne bi smeli biti grozeči, temveč pozitivni. Podobno je bil do koncepta "korenčka in palice" kritičen tudi Milko Poštrak s fakultete za socialno delo.

Ob koncu posveta je ministrica poudarila, da imajo na ministrstvu že pripravljene rešitve za vsa izpostavljena vprašanja, zlasti za kadrovsko podhranjenost, ki je bila opredeljena kot najbolj pereča težava.

Dvom tudi o koalicijskih partnerjih

Reformo na socialnem področju nestrpno pričakujejo tudi koalicijski partnerji, a so glede predlogov vsaj v SMC-ju in DeSUS-u še previdni. V SMC-ju po navedbah poslanke Jasne Murgel podpirajo vsak pravi ukrep na področju socialne politike, zato pozdravljajo začetek dolgo pričakovanega projekta reorganizacije centrov za socialno delo. Od ministrice pričakujejo, da bo svojo "minireformo" čim prej konkretizirala z jasno vsebino zakonskih in podzakonskih aktov.

V DeSUS-u uradnega stališča o predlagani ureditvi še niso sprejeli, imajo pa nekatere pomisleke. Med njimi je denimo ta, da bi taka ureditev lahko v nekaj letih pripeljala do ukinitve centrov v manjših občinah. Predlogu nasprotuje vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki meni, da bi morali lokalni centri obdržati zdajšnji pravni status. Poslanec DeSUS-a Uroš Prikl meni, da je predlog dober, a ga bo treba še "izpiliti". Med drugim se boji, da bi se v centralni enoti, ki bi bila vez med ministrstvom in centri za socialno delo, podvajale funkcije že obstoječih institucij, kot sta Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in Inštitut RS za socialno varstvo.

Usmeritve predlagane novele pa podpirajo v SD-ju.

L. L.