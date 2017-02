Porošenko se je Pahorju zahvalil za "trdno stališče glede Krima"

Pahor sklenil nemško-rusko-ukrajinsko turnejo

12. februar 2017 ob 18:14

Kijev - MMC RTV SLO/STA

Borut Pahor se je po obisku Rusije mudil še na delovnem obisku pri ukrajinskem kolegu Petru Porošenku, ki je poudaril, da sta državi dosegli večino dogovorjenega med njegovim obiskom v Ljubljani novembra lani.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko se je med drugim Borutu Pahorju zahvalil za njegovo "trdno in zanesljivo podporo" ukrajinski suverenosti, ozemeljski celovitosti in neodvisnosti. Izrazil je tudi hvaležnost za Pahorjevo stališče glede ohranjanja evropske enotnosti, poleg tega pa se mu je zahvalil tudi za trdno stališče glede Krimskega polotoka, da Slovenija ne priznava nezakonite priključitve polotoka.

Porošenko je dejal, da je hvaležen tudi za Pahorjev prispevek h krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Zanimanje slovenskih podjetij za ukrajinski trg se je namreč povečalo, kar je vzpodbuden podatek. Poleg tega sodelovanje med Ukrajino in Slovenijo poteka tudi na kulturnem in humanitarnem področju, namen današnjega srečanja pa je po Porošenkovih besedah dati dodaten zagon omenjenemu sodelovanju.

Pahor in Porošenko sta se zadnjič srečala 8. novembra lani, ko je bil ukrajinski predsednik na uradnem obisku v Sloveniji. Tedaj je bila v ospredju predvsem krepitev gospodarskega sodelovanja, tokrat pa sta se predsednika posvetila predvsem aktualnim razmeram na vzhodu Ukrajine.

V Rusiji za pol milijarde poslov

Spomnimo, da je Pahor v Kijev pripotoval iz Rusije, kjer sta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom govorila tudi o razmerah na nemirnem vzhodu ruske sosede. Putin je povedal, da je Pahorja seznanil z dogajanjem na vzhodu Ukrajine ter poudaril nujnost spoštovanja dogovora iz Minska. Pahor pa je izrazil mnenje, da bi umiritev razmer na vzhodu Ukrajine prispevala k izboljšanju odnosov med EU-jem in Rusijo ter h krepitvi sodelovanja. Kot smo že poročali, so slovenska in ruska podjetja ob obisku podpisala skupno 14 pogodb v vrednosti več kot pol milijarde evrov.

