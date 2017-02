Putin bi se s Trumpom srečal v Ljubljani

Slovenska podjetja bodo po napovedih podpisala za skupno 650 milijonov evrov izvoznih pogodb

10. februar 2017 ob 13:35,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 17:12

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Predsednik države Borut Pahor se je v Moskvi srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Ta je dejal, da se je pripravljen v Ljubljani srečati s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.



Ljubljana in tudi Slovenija na splošno je dobra lokacija za prvo srečanje med predsednikoma, če se bo to zgodilo, je Putin dejal po poročanju RT-ja in Politica. Spomnil je na dejstvo, da se je Ljubljani srečal tudi z Georgeem W. Bushem. V Kremlju poudarjajo, da glede srečanja Trump-Putin ni še nič dogovorjeno.

Srečanje med Pahorjem in Putinom

Putin je izrazil obžalovanje, ker so se gospodarski odnosi med Rusijo in Slovenijo v zadnjem času ohladili. Kot je poudaril, ga žalosti, ker je blagovna menjava upadla. V zadnjem času se je padanje sicer ustavilo. "Upam, da bo obisk okrepil naše sodelovanje," je še dejal. Po pogovorih pa je Putin izrazil željo, da bi ruska podjetja sodelovala pri obnovi Toplarne Ljubljana in izgradnji drugega tira.

Pahor pa je pred pogovorom dejal, da se bosta predsednika sicer osredotočila na gospodarsko sodelovanje, da pa bi kljub temu želel izkoristiti priložnost za obravnavo vprašanja varnosti na vzhodu Ukrajine ter odnosov med EU-jem in Rusijo. Ob tem se je zavzel za ustavitev spopadov na vzhodu Ukrajine. Zadnje je po mnenju Pahorja ključnega pomena za izboljšanje odnosov med EU-jem in Rusijo.

Pahor ima danes na programu tudi srečanje z ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom, udeležil pa naj bi se tudi slovensko-ruske poslovne konference, ob robu katere naj bi slovenska podjetja po napovedih sklenila za dobre pol milijarde evrov poslov.

Obetajo se večstomilijonske poslovne pogodbe

Predsednika v Moskvi spremljajo zunanji minister Karl Erjavec, minister za kmetijstvo Dejan Židan in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ter močna gospodarska delegacija, v kateri je 45 gospodarstvenikov in 32 slovenskih podjetij.

Ob Pahorjevem obisku bo zato v Moskvi tudi poslovna konferenca, ob robu katere bodo slovenska podjetja po napovedih podpisala za skupno 650 milijonov evrov izvoznih pogodb. Med drugim gre za Iskratel, Riko, Gostol-Gopan, Bosio in Duol. Ruski energetski gigant Gazprom in slovenski Geoplin pa bosta sklenila 700 milijonov evrov vredno pogodbo o uvozu ruskega plina v Slovenijo.

Pahor želi Putina prepričati o premirju v vzhodni Ukrajini

Iz Moskve bo Pahor v soboto odpotoval v Sankt Peterburg, kjer bo v ospredju sodelovanje med državama na področju kulture. Turnejo, ki jo je začel v sredo v Nemčiji, bo Pahor sklenil v nedeljo v Kijevu, kjer bo imel delovno srečanje z ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom.

Kot piše bruseljski spletni medij Politico, visoka diplomacija ni prva stvar, ki bi jo človek povezal s Slovenijo, a predsednik Pahor utegne to spremeniti.

V Moskvo namreč odhaja tudi z željo, da bi Putina prepričal o vzpostavitvi premirja v vzhodni Ukrajini. "Politično rečeno je namen mojega obiska prepričati Putina, da naredi gesto dobre volje," je v četrtkovem intervjuju za Politico dejal Pahor. "Tja odhajam kot prijatelj Moskve, ki bo prijatelja pozval, naj pokaže politično modrost in s premirjem v Ukrajini naredi pravo stvar," je dodal. "Nimam formalnega mandata, zelo vesel bom, če bom kaj dosegel, tudi če bo to majhen korak," pravi Pahor.

Politico izpostavlja, da je Slovenija ena redkih držav, ki jo je Putin v zadnjem času obiskal. Čeprav je Slovenija članica Nata in podpira evropske sankcije proti Moskvi, je do Rusije bolj nevtralna kot mnoge druge zaveznice, kar se lahko pojasni z zgodovinskimi razlikami. "Moja država ni nikoli izkusila brutalnosti ruske Rdeče armade," je v pogovoru za časnik pojasnil slovenski predsednik.

T. H., L. L., Al. Ma.