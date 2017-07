Poslanci bodo odredili preiskavo zaradi iranskih poslov v NLB-ju

Nadaljevanje redne seje DZ-ja

11. julij 2017 ob 07:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo obravnavali odreditev parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Nanaša se na primer milijarde dolarjev, ki je stekel skozi DZ.

Preiskovalna komisija bo ugotavljala tudi politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oz. vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter aktivnosti tujih varnostno-obveščevalnih služb v NLB-ju, zlasti iranskih državljanov in z njimi povezanih gospodarskih subjektov.

Preiskava se bo nanašala tudi na domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in Evropska unija.

Seja se bo začela ob 9. uri.



Zahtevo za ustanovitev komisije je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem SMC-ja Janijem Möderndorferjem. V opozicijskem SDS-u so sicer opozorili, da to področje že preiskuje parlamentarna komisija, ki jo vodi poslanec Anže Logar, o istem predmetu preiskave pa po njihovem mnenju ni dopustno odrediti dveh komisij, vendar pa so v SMC-ju nato nekoliko spremenili in jasneje opredelili namen preiskave.

Komisija DZ-ja, ki že raziskuje politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, je v pridobljenih dokumentih namreč našla tudi nakazila iranske banke Export Development Bank of Iran, ki naj bi prek NLB-ja oprala za približno milijardo dolarjev.

Redna julijska seja:

Prvi dan - vlada odgovarja na vprašanja



Drugo na dnevnem redu

Poslanci bodo danes opravili tudi prvo obravnavo novele zakona o urejanju prostora, ki je del obsežne prenove gradbene in prostorske zakonodaje. Novi zakon bo nadomestil sedanje zakone o prostorskem načrtovanju, o urejanju prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v prostor.

