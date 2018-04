Poslanci DZ-ja razrešili guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca

Po pogodbi mu pripada 60.000 evrov odpravnine

19. april 2018 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ je Boštjana Jazbeca razrešil z mest guvernerja Banke Slovenije. DZ naj bi novega guvernerja imenoval jeseni, v vmesnem obdobju pa Banko Slovenije vodi Primož Dolenc.

Jazbeca je Evropska komisija sredi februarja predlagala za člana odbora in direktorja v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru drugega stebra bančne unije, nato pa sta njegovo imenovanje potrdila še pristojni odbor v Evropskem parlamentu in Svet EU-ja, ki združuje članice povezave.

Vodenje Banke Slovenije bo s 1. majem prevzel namestnik guvernerja Primož Dolenc, predsednik republike Borut Pahor pa bo moral sprožiti postopek za imenovanje novega guvernerja oz. člana sveta Banke Slovenije. Pahor je že pred časom v pogovorih z vodji poslanskih skupin sprejel odločitev, da bo predlog za imenovanje novega guvernerja posredoval novemu sklicu DZ-ja, ki se bo oblikoval na volitvah 3. junija.

Jazbečev mandat je zaznamovala obsežna milijardna sanacija bank konec leta 2013 in deloma še v letu 2014, zaradi katere je bil deležen številnih kritik v medijih in delu javnosti, predvsem v vrstah tistih, ki so bili v njej ob premoženje, postala pa je tudi predmet kriminalistične preiskave.

Javnost je ob njegovem odhodu razburila tudi 60 tisoč evrov bruto odpravnine, ki pa Jazbecu po pogodbi o zaposlitvi pripada.

Jazbec je bil četrti guverner Banke Slovenije, za Francetom Arharjem, Mitjo Gasparijem in Markom Kranjcem, ter prvi, ki je predčasno končal svoj mandat.

