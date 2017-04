Poslanci naklonjeni 500 evrov minimalne pokojnine za tiste s polnimi pogoji

Predlog novele so obravnavali po skrajšanem postopku

25. april 2017 ob 07:41,

zadnji poseg: 25. april 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi upokojencem s polnimi upokojitvenimi pogoji zagotovili 500 evrov pokojnine, so naklonjene vse poslanske skupine.

DZ je predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obravnaval po skrajšanem postopku.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je predlog novele označila kot pomemben korak pri zmanjševanju tveganja revščine med upokojenci. Po predlogu bo ob polnih upokojitvenih pogojih zagotovljena najnižja pokojnina v višini 500 evrov, je povedala in dodala, da predlog ne posega v temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Namen predloga je namreč zagotoviti najnižjo starostno ali invalidsko pokojnino za tiste, ki so izpolnili polne pogoje za upokojitev. Višina pokojnine mora biti vsaj tako visoka, da upokojencem ne bo treba zaprositi za varstveni dodatek, je dejala. Takšna najnižja pokojnina se bo po njenih besedah zagotavljala več kot 45.200 ljudem.

Velika podpora predlogu

Vse poslanske skupine so v predstavitvi svojih stališč izrazile podporo predlogu. Saša Tabaković iz SMC-ja je povedal, da predlog upošteva, da so bili v različnih obdobjih različni polni pogoji za upokojitev. Julijana Bizjak Mlakar iz DeSUS-a je opozorila, da bo novela ublažila stisko tistih, ki so se redno starostno upokojili. V SD-ju pa so poudarili, da predlog ne velja za tiste, ki so se upokojili predčasno. "Ti so namreč vedeli, da bo njihova pokojnina nižja," je dejala Marija Bačič.

V SDS-u so sicer opozorili, da bi si dvig pokojnine zaslužili vsi upokojenci s pokojnino pod 500 evrov. Alenka Bratušek (NP) pa je v imenu svoje poslanske skupine opozorila, da so prenizke pokojnine posledica prenizkih plač.

Tudi po mnenju ZL-ja je 500 evrov evrov "absolutno" prenizek znesek. Zato so pripravili dopolnilo, s katerim bi med drugim povečali minimalno odmerno osnovo za predčasno pokojnino s 26 na 40 odstotkov. Znašala bi 310 evrov, medtem ko zdaj znaša 201 evro, je dejal Miha Kordiš iz ZL-ja. S takim ukrepom bi se po mnenju ZL-ja povečala tudi zajamčena pokojnina za predčasno upokojene ljudi, ki imajo najnižje pokojnine.

V NSi-ju so poleg podpore predlogu dodali tudi kritiko na račun pokojninskega sistema. V NSi-ju po besedah Ive Dimic pripravljajo pokojninsko reformo, ki bo "pravična do vseh državljanov". Predstavili jo bodo po prvomajskih praznikih, je napovedal Matej Tonin.

Posodobili bi tudi kazenski postopek

Poslanke in poslanci bodo opravili tudi prvo branje predloga novele, s katero vlada posodablja kazenski postopek. Predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki ga bodo poslanke in poslanci brali prvič, je minister za pravosodje Goran Klemenčič označil za "velik zakon" in temeljit korak k posodobitvi kazenskega postopka. Pri pripravi novele so po njegovih besedah identificirali najbolj kritične točke, zaradi katerih slovenski kazenski postopek velja za relativno neučinkovitega oz. dolgotrajnega.

Do predloga so kritični na ministrstvu za notranje zadeve, kjer menijo, da gre za parcialne rešitve, ki povečujejo administrativno breme in ne vodijo k večji učinkovitosti kazenskega postopka. Ministrica Vesna Györkös Žnidar se je zato glasovanja na vladi vzdržala.

Sa. J.