Poslanci SD-ja in DeSUS-a bodo obstruirali izredno sejo

So proti zakonom, vloženim s podpisi poslancev

12. april 2018 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci SD-ja in DeSUS-a bodo obstruirali izredno sejo DZ-ja, ki sta jo predlagali poslanski skupini SMC-ja in Levice. Menijo, da je namenjena nabiranju političnih točk in škodi državi.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je povedal, da so trenutno na mizi pomembnejši zakoni od predlaganih. Opozoril je, da niso oni tisti, ki so povzročili krizo v državi, in da bodo obstruirali vse zakone, ki bodo na izredno sejo prišli s podpisom poslancev.

Enakega mnenja je tudi prvi poslanec DeSUS-a Franc Jurša, ki meni, da bi z izredno sejo storili več škode kot koristi. Poslanci DeSUS-a tako ne bodo sodelovali pri razpravah in pri odločitvah o zakonih, ki so jih vložili poslanci ali poslanske skupine, je dejal.

Kaj porečeta SMC in Levica

Poslanski skupini SMC-ja in Levice sta v torek vložili zahtevo za sklic še ene izredne seje DZ-ja, na kateri bodo obravnavali devet zakonov, ki so jih v DZ vložili poslanci in so v zadnji fazi obravnave. Po besedah vodje poslanske skupine SMC-ja Simone Kustec Lipicer si namreč želijo, da vsi "zakoni dobijo epilog in da so sprejete dobre rešitve".

Po besedah Kustec Lipicerjeve gre za zakone, ki bodisi nimajo nobenih finančnih učinkov na državni proračun bodisi so ti tako minimalni, da jih je mogoče vračunati "v že obstoječi finančni razrez". "Kar nekaj teh zakonov bi tudi začelo veljati šele leta 2020," je dodala.

V Levici so napoved obstrukcije označili za poskus oviranja obravnave predlogov, in sicer kljub temu, da ne gre za predloge, ki bi jih zdaj vložili v obravnavo, ampak so se o njih pogovarjali ves mandat. Vodja poslancev Levice Luka Mesec je spomnil, da je med predlogi Levice tudi predlog zakona, s katerim bi izločili otroški dodatek iz ugotavljanja pravice do socialne pomoči.

"To, da nas SD in DeSUS napadata z obstrukcijo, lahko razumemo samo kot njuno odločitev, da bosta raje še naprej obljubljali, kot pa ukrepali," je povedal Mesec.

V SDS-u se bodo o udeležbi na izredni seji, na katero so uvrščeni zakoni, ki so jih vložili poslanci, razpravljali predvidoma v ponedeljek, so pojasnili v poslanski skupini. V NSi-ju se še niso izrekli, SMC se bo glede napovedane obstrukcije koalicijskih partneric izrekel v petek, so povedali za STA.

Poslanci SDS-a, SD-ja in DeSUS-a so sicer na nesorazmerno veliko število poslanskih predlogov zakonodajnih sprememb opozorili že v sredo, ko so z obstrukcijo seje odbora DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline in predlagane novele zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik.

Al. Ma.