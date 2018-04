Ta sklic državnega zbora Palestine ne bo priznal

Seja OZP-ja nesklepčna, izredna seja DZ-ja odpovedana

6. april 2018 ob 07:59,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pet poslancev je umaknilo svoje podpise k zahtevi za sklic izredne seje o priznanju Palestine, zato je ni bilo. Jožef Horvat, predsednik odbora za zunanjo politiko, pa naj bi zaradi oviranja priznanja prejel grožnje s smrtjo.

Predsednik OZP-ja Jožef Horvat je na novinarski konferenci NSi-ja sporočil, da je v anonimnem elektronskem sporočilu na strežnik stranke prejel grožnje s smrtjo, ker naj bi oviral proces sprejemanja priznanja Palestine v državnem zboru. Grožnje je posredoval policiji, ki jih je ocenila kot resne, je povedal. Horvat je še poudaril, da sam ni odgovoren za zaplete, da do priznanja Palestine v DZ-ju ni prišlo, in da ni bil on tisti, ki je zaviral priznanje Palestine.

Pet poslancev SMC-ja onemogočilo izredno sejo

Peterica poslancev je sicer danes predsednika DZ-ja Milana Brgleza obvestila, da umikajo svoje podpise k zahtevi za sklic izredne seje za priznanje Palestine. Seja je bila zaradi tega tudi odpovedana, število preostalih podpisov je bilo namreč manjše od četrtine vseh poslancev, kolikor jih mora biti v skladu s poslovnikom. Sklic izredne seje DZ-ja je sicer zahtevala Levica, ki je predtem zbrala podporo 25 poslancev.

OZP tudi zjutraj nesklepčen

Pred izredno sejo pa bi moralo o zadevi zavzeti stališče tudi matično delovno telo, to je parlamentarni odbor za zunanjo politiko. OZP je zjutraj sicer nadaljeval v četrtek zvečer prekinjeno sejo na temo priznanja Palestine, a je zaradi obstrukcije opozicije in dela poslancev SMC-ja ter posledično nesklepčnosti niso mogli dokončati. Od skupno 17 članov odbora jih je bilo prisotnih le sedem, dva premalo.

Člani OZP-ja, ki so obstruirali sejo, so: Alenka Bratušek (SAB), Jožef Horvat (NSi), Branislav Rajić (SMC), Ksenija Korenjak Kramar (SMC), Aleksander Kavčič (SMC), Simon Zajc (SMC), Branko Grims (SDS), Janez Janša (SDS), Anže Logar (SDS) Andrej Šircelj (SDS).

Na sejo OZP-ja so prišli poleg Milana Brgleza še Marko Ferluga, Izidor Kamal Shaker (vsi SMC), Julijana Bizjak Mlakar in Marinka Levičar (obe DeSUS), Matjaž Nemec (SD) ter Matej T. Vatovec (Levica).

Razkol v SMC-ju

Čeprav si je podpredsednik SMC-ja Milan Brglez prizadeval za sklepčnost OZP-ja in za izredno sejo, je vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pojasnila, da se je pet poslancev SMC-ja za umik podpisov odločilo, ker so se seznanili z dejstvom, da niso izpolnjeni vsi pravni pogoji, ki bi omogočali nadaljevanje in zaključek procesa. Na vprašanje o razklanosti znotraj SMC-ja je Kustec Lipicerjeva odgovorila, da ima "vsak kovanec dve plati". Poudarila je, da so v SMC-ju enotni v stališču, da je priznanje Palestine politično potrebno, zato ga podpirajo. "Ne moremo pa tega narediti, ne da bi bili izpolnjeni vsi pravni pogoji, ki v naši državi veljajo za takšne primere priznavanja držav."



Razočarani v Levici, SD-ju in DeSUS-u

Vprašanje priznanja Palestine bo tako očitno ostalo odprto za naslednji sklic DZ-ja. To je po koncu današnje seje odbora dejal tudi Matej T. Vatovec, ki je bil prvi podpisani pod predlog o priznanju Palestine. "Na neki način ostaja vse skupaj v zraku (...) Verjetno to pomeni, da je za ta mandat ta zgodba končana s to jasno izraženo voljo predvsem SMC-ja, da do glasovanja ne pride. Upam pa, da bodo v prihodnjem sklicu boljše okoliščine in manj podleganja očitno pritiskom iz tujine," je dejal poslanec Levice.

DeSUS-ova poslanka Julijana Bizjak Mlakar pa je po koncu seje komentirala, da "se je odvila zelo pomembna in poučna zgodba za demokracijo v Sloveniji". "Poučna tudi za prihodnje parlamentarce. Upam, da bodo bolj pokončni in da bodo spoštovali človekove pravice in da bo končni rezultat drugačen," je dejala.

Kritičen nad dogajanjem v DZ-ju je bil tudi poslanec SD-ja Matjaž Nemec. Kar bi moralo biti praznik demokracije, se je spremenilo v "farso, preračunavanje in preigravanje" v smislu skorajšnjih parlamentarnih volitev, je dejal.

Erjavec obžaluje pravno telovadbo

Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je po odpovedi izredne seje DZ-ja o predlogu priznanja Palestine izrazil obžalovanje, da je prišlo do "pravne telovadbe", po njegovem mnenju je postalo očitno, da za priznanje ni bilo zadostne politične volje. "Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo vse potrebno, da za priznanje Palestine ni bilo nobenih ovir. Ovira je, da ni politične volje, zlasti od SMC-ja. Priznanje Palestine podpirajo DeSUS, SD, Levica in nekateri poslanci SMC-ja. Če bi vsa poslanska skupina SMC-ja to podprla, tudi ne bi imeli te sage, ampak bi verjetno danes že lahko čestitali Palestini za priznanje od Slovenije," je komentiral minister. Odgovornost za "sago" je pripisal premierju Miru Cerarju, ki naj bi ga z odstopom presenetil. Prav na zadnji seji, po kateri je Cerar odstopil, naj bi namreč odprli tudi razpravo glede priznanja Palestine, je še dejal Erjavec.

Bratuškova: To se je sprevrglo v farso

Pisno se je danes oglasila tudi predsednica Stranke Alenke Bratušek Alenka Bratušek, ki v četrtek na ponovljeni seji ni sodelovala in zaradi česar ji je Bizjak Mlakarjeva zagrozila s finančnimi sankcijami, ker da njena odsotnost ni bila upravičena.

Bratuškova je poudarila, da so poslanci njene stranke že leta 2015 podprli predlog Levice o priznanju Palestine, vendar pa da je Brglez "vse od takrat zatrjeval, da za priznanje v DZ-ju ni podlage, saj o tem ni sklepa vlade"."Pri takšnem paničnem priznavanju Palestine, ki se je sprevrglo v farso, pa ne mislim sodelovati, čeprav sem bila med tistimi, ki smo predlagali priznanje te države in čeprav mislim, da je priznanje Palestine edina možna rešitev dolgo trajajočega spora med Izraelom in Palestino," je zapisala Bratuškova.

