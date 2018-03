Poslanci bodo razpravljali o priznanju Palestine, a sprejetje sklepov je malo verjetno

Poslanci bodo 6. aprila na izredni seji razpravljali o predlogu Levice za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Priznanja v tem mandatu najverjetneje ne bodo izglasovali, mogoče pa je sprejetje deklaracije o pomembnosti priznanja Palestine.

Levica, ki je zbrala podporo 25 poslancev za razpravo o priznanju Palestine, predlaga sklep, da Slovenija prizna Palestino kot neodvisno in suvereno državo, a je predsednik državnega zbora Milan Brglez dejal, da je samo priznanje v tem mandatu nerealno, saj ga mora predlagati vlada, ki pa trenutno opravlja le tekoče posle. Vendar je Brglez, ki je podprl sklic seje, presodil, da bi poslanci na koncu lahko sprejeli deklaracijo o pomembnosti priznanja Palestine.

Sklicu izredne seje je v razpravi kolegija predsednika državnega zbora nasprotoval vodja poslanske skupine NSi-ja Jožef Horvat, ki je poudaril, da zdajšnja vlada nima polnih pooblastil. Kot je menil, sklic seje pomeni kršitev zakona o zunanjih zadevah. Tudi vodji poslanske skupine SDS-a Jožetu Tanku se je zdelo nesmiselno "na tak način zaključevati mandat", sploh ker vladi glede tega vprašanja ni uspelo uvrstiti Slovenije v neki "širši evropski aranžma", ki ga je doslej predstavljala kot pogoj za priznanje.

Vodja poslanske skupine Levice Luka Mesec je pripomnil, da "širši evropski aranžma" ni pogoj za slovensko priznanje, medtem ko je vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer menila, da je "treba zagotoviti priložnost, da zgodba Palestine na koncu dobi parlamentarni epilog".

Palestino priznalo 136 članic ZN-a

Pred izredno sejo DZ-ja bo moral o zadevi zavzeti stališče tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Ta sicer še vedno ni končal že odprte seje, ki je bila na to temo prekinjena 21. januarja v pričakovanju stališča vlade, a tega stališča do odstopa vlade potem ni bilo. Predsednik odbora Horvat je nato danes za 4. april sklical nujno sejo odbora o priznanju Palestine.

Palestino je doslej priznalo 136 od od 193 članic Združenih narodov. Med sedanjimi članicami EU-ja so jo leta 1988 priznale Malta, Ciper, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Poljska in takratna Češkoslovaška. Češka in Slovaška sta po razpadu skupne države leta 1993 ohranili to odločitev. Leta 2014 je Palestino priznala Švedska, tri leta pred njo pa Islandija, ki ni članica EU-ja. Zadnja država, ki je doslej priznala Palestino, je bila leta 2015 Sveta Lucija.

