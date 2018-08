Poslanci za tretjega podpredsednika DZ-ja izvolili Branka Simonoviča

Simonovič prihaja iz DeSUS-a

29. avgust 2018 ob 07:35,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidata za tretjega podpredsednika DZ-ja, Branka Simonoviča, je predlagal DeSUS. Zanj je glasovalo 67 poslank in poslancev, proti je bilo 7 poslancev, 4 glasovnice so bile neveljavne.

Skupno je o tretjem podpredsediku tajno glasovalo 78 poslancev. Simonovič se je na mestu podpredsednika DZ-ja tako pridružil Tini Heferle iz LMŠ-ja in Jožetu Tanku iz SDS-a. "Novoizvoljenemu predsedniku državnega zbora čestitam in mu želim veliko uspeha pri opravljanju te pomembne dolžnosti," je po njegovi izvolitvi dejal predsednik DZ-ja Dejan Židan.

Simonovič, ki je letos dopolnil 65 let, prihaja iz Izole, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist. Do upokojitve je bil 20 let direktor Hotela Delfin v Izoli, štiri leta je bil tudi izolski podžupan. Prav tako je od leta 2013 generalni sekretar stranke DeSUS. Slednji je tretje podpredsedniško mesto pripadlo, ko so se mu med koalicijskimi pogajanji odrekli v SMC.

Sledi odločanje o ustanovitvi in nalogah delovnih teles, o razporeditvi članstva znotraj njih in o razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest v delovnih telesih.

SDS nezadovoljen z razdelitvijo delovnih teles

Če bo predlog izglasovan, bo vodenje največjega števila delovnih teles, in sicer šestih, prevzel SDS, med njimi tudi komisijo za nadzor javnih financ. Kljub temu SDS in NSi predlogu nasprotujeta. SDS si namreč želi predsedovanje odboru za zdravstvo, ki je pripadlo Levici.

Trem odborom oziroma komisijam bodo predsedovali poslanci NSi-ja, med drugim tudi komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V poslanskih skupinah LMŠ, SD, SMC, Levica in DeSUS bodo prevzeli predsedovanje v po dveh delovnih telesih. SAB bo vodil en odbor, manjšinska poslanca eno komisijo, SNS pa ne bo predsedoval nobenemu odboru, bo pa imel štiri podpredsednike odborov oziroma komisij.

DZ bo odločal tudi o predlogu imenovanja generalne sekretarke DZ-ja, na torkovi seji kolegija so vodje poslanskih skupin izrazili soglasno podporo dosedanji generalni sekretarki Uršuli Zore Tavčar za nadaljnje opravljanje te funkcije.

La. Da.