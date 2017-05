Pošta Slovenije: Po opominu predsedniku sindikata še izločitev sindikata iz pogajanj

V Sindikatu poštnih delavcev na svojo reprezentativnost opozarjajo s protestnim shodom

9. maj 2017 ob 16:09

Koper - MMC RTV SLO

Odnos med Sindikatom poštnih delavcev KS 90 (SPD) in Pošto Slovenije se vse bolj zaostruje. Potem ko so se pri Pošti odločili za opomin pred odpovedjo predsedniku sindikata, so sindikat nedavno izločili iz pogajanj kot nereprezentativnega. Člani sindikata bodo zato organizirali protestni shod.

Sindikat poštnih delavcev KS 90, ki vključuje nekaj več kot 600 članov je bil sicer vključen v pogajanja glede sprememb kolektivne pogodbe in tudi sopodpisnik dogovora, potem pa so pri Pošti Slovenije med pogajanji o reševanju odprtih vprašanj ugotovili da sindikat ni reprezentativen in da se nameravajo pogajati le še s Sindikatom delavcev prometa in zvez, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Pri SPD so se na očitke o nereprezentativnosti odzvali z napovedjo protestnega shoda v Kopru. Pošti namreč očitajo, da je pri ugotavljanju reprezentativnosti sindikata obravnavala podatke o članstvu iz decembra, ko je sindikat vključeval nekaj manj kot 300 članov. Z več kot 600 člani pa vključuje zahtevanih 10 odstotkov. Pri Pošti sicer ocenjujejo, da Konfederacija sindikatov 90 ni reprezentativna za področje prometa in zvez, zato SPD obravnavajo kot samostojen sindikat, ki za reprezentativnost potrebuje najmanj 15 odstotno članstvo glede na zaposlene.

Sindikat: Pošta nas želi izločiti iz pogajanj

V SPD odgovarjajo, da gre v tem primeru za načrtno tolmačenje zakonodaje, z namenom, da se SPD izloči iz pogajanj. Pravno mnenje, ki so ga pri sindikatu pridobili namreč zagovarja stališče, da s članstvom v nacionalni konfederaciji SPD potrebuje za reprezentativnost 10 odstkov vseh zaposlenih kot člane. Obenem v SPD poudarjajo, da Pošta med pogajanji o kolektivni pogodbi ni pod vprašaj postavljala reprezentativnost SPD-ja.

Pri Pošti zatrjujejo, da ugotovitev nereprezentativnosti SPD-ja ni povezana s tem, da v sindikatu niso dali soglasja na predlagan sporazum, saj poudarjajo, da imajo pravico kadarkoli ugotavljati reprezentativnost sindikata. Po drugi strani pa nezadovoljstva z dialogom ne skrivajo in SPD-ju očitajo, da je od usklajenega dogovora odstopil potem ko so vsi pogajalci vanj vložili veliko truda. Pri Pošti SPD-ju očitajo tudi, da so tekom pogajanj nenehno spreminjali svoja stališča.

Prva zaostritev zaradi prekomernih nadur

Da so odnosi med SPD-jem in Pošto Slovenije že dalj časa zaostreni potrjuje tudi dogajanje v februarju, ko so zaradi večjega števila bolniških odstotnosti pismonoše opravljali veliko število nadurnega dela, tako so imeli lani na ravni Pošte Slovenije delavci zabeleženih 140 tisoč nadur. Takrat so v SPD vodstvo Pošte pozivali k ureditvi razmer zaradi povečanega obsega dela.

Takrat so pri Pošti predlagali, da bi delo organizirali izmenično vsak drugi dan, preostale dni pa bi delavci koristili letni dopust ali viške ur in si tako spočili. Predlog prisilnega dopusta je bil za SPD nesprejemljiv, zato je predsednik sindikata Saša Gržinič predlagal članom naj bodo pozorni na zdravstvena tveganja zaradi izgorelosti in naj z delom zaključijo po preteku delovnega časa ne glede na to ali so pri tem raznesli vso tvarino.

Pošta: Opozorilo ni povezano s sindikalnim delom

Pri Pošti Slovenije so na ta poziv in odločitev Gržiniča naj ne odgovorili s pisnim opozorilom Gržiniču zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja, saj so nekateri pismonoše skladno z njegovim pozivom delo zaključili ob predvidenem urniku ne glede na to ali so izpolnili predvidene delovne obveznosti, s čimer naj bi Pošti grozila tudi škoda. Podobno izkušnjo z opominom je pred časom, kot smo poročali, prejel sicer tudi sindikalni zaupnik Zavarovalnice Triglav

Vodstvo Pošte Slovenije zavrača namigovanja, da naj bi opozorilo pomenilo pritisk pri izvajanju sindikalnega dela. Pojasnjujejo, da opozorila niso podali zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti "temveč izključno zaradi kršitev, ki jih je Gržinič kot delavec storil v okviru delovnega razmerja. Očitki o nezakonitem, nedopustnem in kaznivem dejanju Pošte Slovenije so v tem primeru v celoti neutemeljeni in jih Pošta Slovenije ostro zavrača," so zapisali.



"Neživljenjski normativi"

Gržinič pa poudarja, da so zaposleni pri Pošti še naprej preobremenjeni. Slednje potrjuje, tako Gržinič, tudi podatek, da velik del novih sodelavcev odneha po manj kot mesecu dni, saj ne vzdržijo obremenitev. Težava je tudi v tem, da je opredelitev nadurnega dela odvisna tudi od izpolnjevanja normativov, ti pa so določeni brez izkušenj iz terena. "Če bi bili za tekočim trakom potem bi bili še vzdržni, ampak naše delo je odvisno od prometa in tudi od komunikacije s strankami."

Pismonoše morajo namreč strankam tudi ponujati ostale izdelke in storitve Pošte Slovenije, zato morajo stranke nagovarjati. Mesečni normativ za prodajo ostalih proizvodov sicer ni visok, zato Gržinič poudarja, da marsikateri pismonoša z lastnimi sredstvi kupi toliko srečk, da izpolni ta vidik delovne uspešnosti. "Po drugi strani pa imamo primer s terena pismonošo, ki več kot desetkrat presega zahtevani normativ, a mu ob koncu meseca brišejo nadure, ker ne izpolnjuje normativa raznašanja tvarine." Gržinič je zato prepričan, da bi bil najboljši nadzor nad delavci, če ga Pošta želi izvajati, preprosto nadzor na terenu.

Pošta: Urejamo pogoje za delo

Pred napovedanim protestnim shodom so na Pošti sicer pojasnili, da so v preteklih mesecih že opravili vrsto aktivnosti za izboljšanje delovnih pogojev. Med drugim navajajo aktivnosti za zaposlitev 111 dodatnih ljudi, racionalizirali so sobotno dostavo, od aprila pa se je zmanjšal obseg blaga, ki se prodaja na dostavi, "kar pomeni lažje odsredotočanje pismonoš na kakkovostno izvajanje dostave pošiljk."

Med ukrepi pa na Pošti napovedujejo tudi prenovo sistemizacije delovnih mest do 1. septembra 2017, prav slednje pa je tudi jabolko spora med Pošto in SPD. V sindikatu se namreč bojijo, da bi sistemizacija po zgledu Italije, kjer je delo, ki ga pri nas opravljajo pismonoše razdeljeno med pismonoše, dostavljalce in raznašalce, slednji ki naj bi bili zadolženi za raznašanje letakov. To pa bi pomenilo tudi znatno nižje prihodke za nekatere zaposlene opozarja Gržinič in dodaja da s strani Pošte Slovenije niso prejeli nobenih konkretnih predlogov. Prav zaradi tega tudi niso želeli podpisati dogovora, "saj je predvideval dogovore pri delovnih skupinah s skromno možnostjo vpogleda in vpliva sindikata na predlagane rešitve," še dodaja Gržinič.

