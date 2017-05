Pred koalicijo centri za socialno delo, DeSUS vztraja pri demografskem skladu

23. maj 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski vrh se na srečanju posveča predlogoma o reorganizaciji centrov za socialno delo in delovni zakonodaji. DeSUS medtem vztraja tudi pri zakonu o demografskem skladu in svari, da v nasprotnem primeru ne bo sprejeta "praktično nobena resna zakonodaja".

Na dnevnem redu koalicije bodo centri za socialno delo in delovnopravna zakonodaja - ravno ta je trd oreh, saj ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anji Kopač Mrak s socialnimi partnerji še ni uspelo uskladiti vprašanja večje prožnosti trga dela, kar od nje zahteva premier Miro Cerar.

"Verjetno tudi Superman v teh razmerah v državi ne bi mogel tega uskladiti," ocenjuje Matjaž Han (vodja poslanske skupine SD-ja), ki meni, da ta trenutek ni potrebe po fleksibilnosti trga dela. Po njegovih navedbah morajo za gospodarstvo kaj drugega narediti, pa tudi gospodarstveniki "se bodo morali kaj drugega spomniti kot to reformo, ker se ponavljajo že več let". Da bo to vprašanje težko uskladiti, se strinja tudi Karl Erjavec (DeSUS).

CSD-ji: DeSUS še vedno ni popolnoma prepričan

Pri reorganizaciji centrov za socialno delo se je koalicija prejšnji teden premaknila z mrtve točke, in kazalo je, da bi predlog že ta teden lahko uskladili. A v DeSUS-u še vedno niso prepričani - vodja poslanske skupine Franc Jurša je pojasnil, da tudi doseženi kompromis ni tisto, kar je želel. Pri tem ugotavlja, da njegovih sporočil glede tega morda niso dojeli.

Erjavec sicer verjame, da je upanje za dogovor glede centrov za socialno delo, a se mora to po njegovem mnenju zgoditi do konca meseca, ministrica pa da bo morala malce popustiti. Po njegovem mnenju sicer prihaja čas, ko morajo v koaliciji do konca doreči, katero zakonodajo bodo še v tem mandatu sprejeli. Če ne bodo do parlamentarnih počitnic uskladili nekaterih zakonov, bo tudi sam pesimist, saj je prepričan, da bo tudi tokrat vroča jesen, ko so tik pred tem, da končajo mandat.

DeSUS vztraja pri demografskem skladu, sicer ne bo sprejeta "praktično nobena resna zakonodaja"

Do poletja je po njegovem mnenju treba sprejeti med drugim še novelo zakona o zdravstveni dejavnosti in zakone na gradbenem področju, v stranki pa vztrajajo tudi pri sprejetju demografskega sklada. Jurša je pred srečanjem predsednikov koalicijskih strank, vlade in vodij poslanskih skupin koalicije izrazil bojazen, da ni dovolj volje za zakon.

Ob tem je opozoril, da je, če te zaveze ne bodo uresničili, to lahko grožnja vladi, saj se čas za uskladitev izteka. Erjavec pa je dodal, da nekatere stranke projekta v ozadju ne podpirajo iskreno in ga namerno ustavljajo. Kljub vsemu je optimist glede sprejetja zakona o demografskem skladu. "Če pa ne, se bojim, da praktično nobena resna zakonodaja v tem mandatu ne bo več sprejeta," je posvaril v izjavi pred koalicijskim vrhom.

Stranke se sicer razhajajo pri vprašanju polnjenja demografskega sklada in njegovega upravljanja. V DeSUS-u želijo samostojen demografski sklad, podobno se zavzemajo tudi v SD-ju, kjer predlagajo, da bi delež Zavarovalnice Triglav, ki bi šel v demografski sklad, upravljal sklad sam. Težava pa je po Hanovem mnenju to, da "nekateri demografski sklad gledajo tudi kot neko sidro za neprodajo premoženja, kar tudi ni v redu".

Erjavec ob tem sicer še dodaja, da bodo, če demografskega sklada ne bo, "pač morali počakati na naslednjo koalicijo, če bo stranka DeSUS sodelovala v njej".

T. K. B.