Pred koalicijskim vrhom: Uresničitev projektov odvisna od politične volje

Sestanek vrha koalicije

29. marec 2017 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski vrh bo potekal v znamenju pogovorov o tem, kaj je še mogoče narediti do konca mandata, v ospredju bodo poleg že znanih tem, še dve precej sveži temi, in sicer drugi tir ter iskanje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Vladni trojček, ki ga sestavljajo SMC, SD in DeSUS, je zadnje čase nekoliko umiril tone, in namerava mandat končati po redni poti. Koalicijski partnerji se strinjajo, da so izvedljivi vsi projekti, od zdravstvene reforme do reorganizacije centrov za socialno delo, saj je uresničitev odvisna od politične volje.

Na sestanku bodo tako od finančnega ministrstva zahtevali pojasnila glede iskanja novih nadzornikov SDH-ja. Na ministrstvu namreč menijo, da je treba postopek v celoti ponoviti, koalicijski partnerji pa poudarjajo, da je treba nadzorni svet SDH-ja čim prej popolniti.

Pričakujejo tudi odgovore glede drugega tira, saj naj bi vlada zakon obravnavala že v četrtek ter ga poslala v DZ. V DeSUS-u in SD-ju obžalujejo kratko javno razpravo ter izpostavljajo, da sta na pragu tako vladni zakon kot predlog civilne iniciative, ki projekt tudi finančno precej različno vrednotita.

DeSUS bo na sestanku izpostavil zakon o demografskem skladu, ki je v zadnji fazi usklajevanja, vnovič pa bodo razpravljali tudi o reorganizaciji centrov za socialno delo.

V SMC-ju izpostavljajo še spremembe na področju pravosodja ter spodbude za nadaljnjo gospodarsko rast.

Sa. J.