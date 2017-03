Erjavec: Nevarnost so zlasti razmere v SMC-ju

28. marec 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo stranke DeSUS je razpravljalo o "turbulentnem" sredinem vrhu koalicije. Predsednik stranke Karl Erjavec je presodil, da so za koalicijo nevarne zlasti napetosti znotraj SMC-ja.

Politične nestabilnosti Slovenija v tem trenutku ne potrebuje, je na današnji novinarski konferenci po srečanju vodstva stranke in ob robu seje izvršnega odbora poudaril predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in dodal, da je stabilnost potrebna zaradi gospodarstva, bonitetnih ocen in obrestnih mer Slovenije. Ne nazadnje je pričakovati odločitev arbitražnega sodišča in Erjavec si ne predstavlja, kako bi lahko odločbo uspešno izvedli v predvolilnem času oz. politični nestabilnosti.

Erjavec: Delujemo lahko brez SD-ja

DeSUS ima namen vztrajati do konca mandata, če SD zapusti koalicijo, pa vlada lahko še vedno deluje, je spomnil prvak DeSUS-a. Možnosti za predčasne volitve tako ne vidi, razen če bi prišlo do hudih zaostritev v največji vladni stranki. Napetosti v tej stranki je po njegovih besedah čutiti zlasti pri sprejemanju odločitev v DZ-ju. Tudi ko se o določeni zadevi koalicija uskladi, je namreč po Erjavčevih navedbah težko predvidevati, ali bo to uresničeno, ker so v SMC-ju glede istega vprašanja včasih različna stališča.

A kljub temu Erjavec kot izkušen politik dvomi, da bi si poslanci SMC-ja sami skrajšali mandat. "Ankete ne kažejo, da bi stranka SMC lahko ponovila rezultat z zadnjih volitev in veliko njihovih poslancev ne bi več videlo DZ-ja," je svoje ocene podkrepil Erjavec in dodal, da je to močan dejavnik, ki govori v korist temu, da bo koalicija verjetno končala mandat.

Vodstvo stranke DeSUS-a je danes prvič zasedalo kot nov organ, določen na februarskem kongresu, po katerem po Erjavčevem mnenju stranki raste podpora in naklonjenost volivcev. "Zadovoljni smo z razvojem dogodkov," je povedal Erjavec.

Zaskrbljeni zaradi zdravstva

Povzel je pereča vprašanja, ki jih bodo v sredo odprli na koalicijskem srečanju. Ponovil je, da v stranki niso zadovoljni s potekom dejavnosti glede zdravstvene reforme, skrbi jih tudi odhod dveh državnih sekretark z ministrstva za zdravje. "Ne predstavljamo si, kako bo ministrica izvedla reforme," je dodal in spomnil, da imajo v stranki na predloge kar nekaj pripomb.

V sredo bodo po njegovih besedah poudarili tudi vprašanje izgradnje drugega tira, glede katerega želijo natančne odgovore. Begata in vznemirjata jih namreč dva predloga zakona, vladni in pa predlog civilne iniciative, ki vrednost projekta ocenjujeta zelo različno.

Ena od tem bo vprašanje iskanja novih nadzornikov Slovenskega državnega holdinga, DeSUS bo poudaril tudi demografski sklad. V stranki so zadovoljni z vsebino zakona o skladu, ki ga čim prej pričakujejo v DZ-ju, želijo pa, da se čim prej izrečejo tudi v SMC-ju, je sklenil Erjavec.

