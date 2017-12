Pred poslanci predlog za dvig minimalne plače

Redna seja državnega zbora

12. december 2017 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo nadaljevali zadnjo letošnjo redno sejo, med drugim bodo odločali o predlogu za dvig minimalne plače. Levica želi do leta 2019 minimalno plačo dvigniti na 700 evrov neto.

V Levici se zavzemajo za to, da osnovne plače ne bi mogle biti nižje od minimalne plače, da se spremeni formula za izračun minimalne plače in da se minimalna plača do leta 2019 zviša na 700 evrov neto. Kot je večkrat poudaril Luka Mesec (Levica), bi s tem pomagali približno 120.000 zaposlenim v javnem in zasebnem sektorju.

S predlaganim dvigom bi se izdatki javnega sektorja po mnenju Levice povečali za 40 milijonov evrov letno, a bi bilo po drugi strani zaradi splošnega dviga plač vsaj za 50 milijonov letno več vplačil v proračun. Predstavniki Levice so v podporo predlogu v ponedeljek v DZ prinesli tudi 7.000 podpisov, ki so jih zbrali v okviru peticije Dvignimo plače. Na matičnem odboru so predlogu nasprotovali predstavniki ministrstva za delo, gospodarskega ministrstva in ministrstva za finance. Kot so poudarili, bi imel ukrep škodljive posledice za konkurenčnost gospodarstva, pred njegovim sprejetjem pa bi bil potreben temeljit in širok dialog. Novembrska redna seja do zdaj:

- Ponedeljek (poslanska vprašanja).

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog zakona o motornih vozilih. Ta je po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna potreben predvsem zaradi uveljavitve evropske zakonodaje, in sicer o rednih tehničnih pregledih vozil, o dokumentih za registracijo vozil in o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil. Na dnevnem redu so tudi vladni predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in predlog zakona o interventnem ukrepu s področja trga dela. S tem vlada podaljšuje začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca, ki sicer veljajo le še do konca leta. Poslanci bodo danes obravnavali tudi predloga novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o kritični infrastrukturi.

Video: prenos v živo

Al. Ma.