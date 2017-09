Predčasno glasoval manj kot odstotek volivcev, zamude pri dostavi obvestil

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po podatkih občinskih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru v treh dneh udeležilo 0,83 odstotka vseh volilnih upravičencev oziroma 14.201 volivec, so sporočili iz DVK. Ob tem priznavajo, da je prišlo do zapletov glede obvestil volivcem za referendum.

Nastale so namreč zamude pri tisku oziroma dostavi obvestil. Razlog je višja sila. Kot je poročala TV Slovenija, je Geodetska uprava ministrstvu za notranje zadeve poslala napačne baze podatkov o voliščih, zato je prišlo do 24-urne zamude. A po besedah direktorja DVK-ja to ne vpliva na volilno pravico, saj lahko vsak volivec vedno glasuje le z osebnim dokumentom - obvestila torej sploh ne potrebuje.

Na državni volilni komisiji so ob tem dopisali, da se je predčasnega glasovanja na zadnjem referendumu - leta 2015, ko so volilni upravičenci odločali o uveljavitvi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - udeležilo 24.480 volivk in volivcev oziroma 1,43 vseh volilnih upravičencev.

Referendumsko glasovanje bo, kot je znano, potekalo v nedeljo. Za zavrnitev zakona mora več volivcev glasovati proti zakonu, poleg tega mora po ustavni ureditvi proti zakonu glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev. Takšna ureditev je v veljavi od sprememb ustave leta 2013 in zagotavlja strožje pogoje za zavrnitev zakona.

Referendum o drugem tiru bo tretji referendum doslej, izpeljan po teh pravilih. Junija 2014 pobudnikom referenduma zaradi prenizke udeležbe ni uspelo zavrniti novele zakona o arhivih, so pa volivci na referendumu decembra 2015 zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

