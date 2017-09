Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Do referenduma o zakonu o graditvi, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je še 11 dni. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Želite na referendumu glasovati po pošti? To morate sporočiti do konca dne.

Referendum o zakonu o drugem tiru bo 24. septembra

13. september 2017 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do referenduma o zakonu o graditvi, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je še 11 dni, kar pomeni, da se izteka tudi rok, do katerega morajo volivci sporočiti, ali želijo glasovati po pošti.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja - v nedeljo, 24. septembra - v priporu, zaporu, bolnišnici ali domu za starejše oziroma drugem socialno-varstvenem zavodu in želijo glasovati po pošti, lahko to okrajni volilni komisiji sporočijo samo še do konca dne.

Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida - takšno obvestilo velja do preklica, so zapisali na Državni volilni komisiji.

T. K. B.