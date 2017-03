Preiskovalna komisija o Teš 6: pričanje nekdanjih ministrov Lahovnika in Šušteršiča

Kdo je odgovoren za podvojitev stroška naložbe Teš 6

10. marec 2017 ob 09:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri naložbi v Teš 6, bosta v nadaljevanju dela komisije pričala še nekdanja ministra Matej Lahovnik in Janez Šušteršič.

Komisija proučuje, ali so nosilci javnih funkcij pri projektu Teš 6 ravnali skladno z načeli dobrega gospodarja oziroma ali je kdo neposredno odgovoren za to, da se je cena naložbe od načrta do izvedbe več kot podvojila.

Že včeraj je pred komisijo nastopil Franc Križanič, nekdanji minister za finance v vladi Boruta Pahorja, ki je poudaril, da se vlada ni ukvarjala z obvladovanjem cen projekta. Šele ko se je odprlo vprašanje državnega poroštva za Teš 6, je vlada začela intenzivneje pritiskati na znižanje cene projekta.

Po Križaničevem mnenju je ključen problem v podpisu pogodbe z Alstomom, ne nadzorni svet HSE-ja ne vlada pa niso vedeli, kako in pod kakšnimi pogoji je bila ta podpisana – vse dokler se ni zamenjalo vodstvo v HSE-ju. Vlada po njegovih pojasnilih ni vedela za podrobnosti, kot je npr. eskalacijska klavzula, ki je pripomogla k zviševanju cene naložbe.

L. L.