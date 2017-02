Černač ne čuti odgovornosti za Teš 6: Storil sem vse, kar je bilo v moji moči

Opozarja na enak scenarij pri drugem tiru

24. februar 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalna komisija DZ-ja za naložbo v Teš 6 je zaslišala nekdanjega ministra za infrastrukturo Zvonka Černača. Ta se ne čuti odgovornega za zgrešeno vodenje naložbe.

Černač je članom komisije dejal, da je storil največ, kar je bilo v njegovi moči v danih okoliščinah, da bi se projekt racionalno pripeljal do konca. "Skupaj s takratnim finančnim ministrom Janezom Šušteršičem nosiva odgovornost tudi za to, da so se viri financiranja pocenili, ker sva podpisala tripartitno pogodbo o ureditvi razmerij in pogodbo o poroštvu. Brez tega bi bili stroški te naložbe v teku njenega obratovanja na letni ravni višji vsaj za 11 milijonov evrov," je pojasnil.

Neposrednega pritiska na nadaljevanje naložbe ni bilo, je pa vlagatelj pričakoval, da se sprejmejo odločitve, je dodal Černač. Pa tudi, da je nadaljevanje pričakoval dobavitelj opreme, javnost pa da je zahtevala, da se o tem, pozitivno ali negativno, izreče tudi državni zbor.

"Ko sem končal mandat marca 2013 smo bili na seji odbora za finance in infrastrukturo seznanjeni, da naložba ne bo takšna, kot je zahteval zakon o poroštvu, pač pa da se je podražila in da ne bodo spoštovani pogoji glede cene premoga. In to kljub temu, da je bila glede cene premoga pogodba podpisana leta 2009 in da je bil k tej pogodbi podpisan celo tripartiten dodatek, kjer je jasno določil ceno za celotno obdobje obratovanja do 2054," je še opozoril nekdanji minister.

Leta 2012 je bilo že prepozno

Prepričan je, da je za zgrešeno vodenje odgovoren vlagatelj, ki ni ravnal dovolj skrbno, ni imel zaprte finančne konstrukcije in ni obvladoval korupcijskih tveganj. Ob tem je dejal, da bi bilo projekt leta 2009 še možno ustaviti, leta 2012 pa dobrih rešitev ni bilo več. Prepričan je, da so strokovnjaki leta 2009 poznali spremenjene razmere glede gibanja cene električne energije, a da se na to odločevalci niso odzvali.

Hkrati pa se Černač boji, da se bo ta zgodba ponovila še pri drugem tiru. Kot ministra so ga, tako Černač, sodelavci na ministrstvu prepričevali, da ni treba čakati na gradbeno dovoljenje niti na zaprtje finančne konstrukcije. "Bojim se, da se bo ta naložba začela na enak način kot Teš 6. Kot sledim, naj bi se letos začela pripravljalna dela, finančna konstrukcija pa ne bo še zaprta. Ne bi bil prepričan, da je 1,3 milijarde evrov res maksimalna vrednost naložbe," je dejal.

Preiskovalna komisija bo v danes zaslišala še nekdanjega ministra za razvoj Mitjo Gasparija.

