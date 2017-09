Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija si prizadeva za zmanjšanje smrtnih žrtev na cestah, k čemur lahko v največji meri pripomorejo predvsem vozniki sami. Foto: domzalec.si/CZR Domžale, Miha V. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prisega o varnem ravnanju v prometu za dan brez smrtnih žrtev na cestah

Več kot 80 dogodkov za povečanje varnosti v prometu

16. september 2017 ob 08:53

Ljubljana/Bruselj - MMC RTV SLO, STA

"Želimo, da bi vsi vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu postali in razmislili o tveganju in nevarnostih, ki so jim vsak dan izpostavljeni v prometu," pred evropskim dnevom brez smrtnih žrtev v prometu med drugim sporoča policija.

Slovenska policija se je pridružila projektu EDWARD (European Day without a Road Death - Evropskih dan brez smrtnih žrtev na cestah), ki poteka v okviru evropskega tedna mobilnosti, med 16. in 22. septembrom. V okviru projekta, ki ga organizira Evropska mreža prometnih policij (Tispol), si bodo prizadevali, da bi vsaj 21. september, minil brez smrtnih žrtev nesreč na slovenskih cestah.

"Da bi to dosegli, pa si želimo, da bi vsi vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu postali in razmislili o tveganju in nevarnostih, ki so jim vsak dan izpostavljeni v prometu, o tveganju, ki ga morda sami predstavljajo za druge, in o tem, kako bi lahko to tveganje zmanjšali," so sporočili s policije.

Prisežem, da bom pravnal varno ...

Policija k sodelovanju vabi organizacije, javne agencije, dobrodelne ustanove, šole, vladne institucije, univerze in posameznike, ki lahko na spletni strani projectedward.eu podpišejo prisego, da se bodo v prometu obnašali varno in preudarno. S tem se med drugim zavežejo, da kot vozniki ne bodo uživali alkohola, da se bodo vedno pripeli z varnostnim pasom, da med vožnjo ne bodo telefonirali, poskrbeli, da bo njihovo vozilo tehnično ustrezno in da bodo vozili varno, v skladu z okoliščinami in prometnimi predpisi. Sodelujoči lahko tudi sami organizirajo dogodek, ga prijavijo na spletni strani projekta ali pa sodelujejo s posnetkom, ki ga pošljejo organizatorjem projekta. Do zdaj je prisego za varnost na cesti podpisalo več kot 103 tisoč organizacij in posameznikov. Na družabnih omrežjih sta potekali kampanji #ProjectEDWARD in #seatbeltselfie, ki sta dosegli 19 milijonov posameznikov.

V okviru projekta bo po Evropi organiziranih več kot 80 akcij, namenjenih večji varnosti v prometu. Statistični podatki Tispola (Evropska mreža prometnih policij) kažejo, da je 21. septembra 2016 na cestah 31 evropskih držav umrlo 43 ljudi, na isti dan leta 2015 pa je bilo smrtnih žrtev 70. 21. septembra lani v kar 19 državah, ki so sodelovale v akciji, ni bilo smrtnih žrtev. V sedmih državah se je lani število umrlih v prometnih nesrečah zmanjšalo v primerjavi z letom 2015, v treh državah pa je bilo smrtnih žrtev več.

A. K. K.