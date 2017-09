Programski svet RTV SLO išče svojega novega predsednika

Seja programskega sveta

25. september 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Programski svet Radiotelevizije Slovenija bo volil svojega novega predsednika. Miran Zupanič je namreč julija odstopil kot predsednik in tudi kot član sveta.

Za tako potezo se je Miran Zupanič odločil, ker svet ni podprl razrešitve direktorice televizije Ljerke Bizilj. Iz enakega razloga sta odstopila tudi svetnika Sašo Hribar in Domen Savič.

Razrešitev Biziljeve je zaradi primera Thompson predlagal generalni direktor RTV SLO Igor Kadunc. Zupanič je takrat ocenil, da je bil svet postavljen pred odločitev, ali naj spoštuje programske standarde ali naj jih relativizira. Kadunc pa je opozoril, da če njegov predlog ne bo dobil podpore, potem se tudi nima smisla ukvarjati s posodobitvijo poklicnih meril, saj se tako in tako kršijo.

Državni zbor je Zupaniča in Saviča v programski svet imenoval na predlog gledalcev in poslušalcev, Hribar pa je v svetu zastopal zaposlene na RTV SLO. Hribarja je medtem na svetniškem mestu že nadomestila Nataša Bolčina Žgavec, mesti Zupaniča in Saviča sta za zdaj še nezasedeni. Sicer 29-članski svet zato trenutno deluje le s 27 člani.

Kako izbirajo predsednika

Programski svet izvoli predsednika izmed svojih članov z večino glasov vseh članov. Če ne pride do izvolitve z zahtevano večino, se imenuje za vršilca dolžnosti predsednika za dobo šestih mesecev tisti član, ki je dobil največ glasov. V primeru, da dva ali več kandidatov tudi po vnovičnem glasovanju dobita oz. dobijo enako število glasov, pa o imenovanju vršilca dolžnosti odloči žreb.

Zakon o RTV SLO tudi določa, da po enega kandidata za predsednika lahko ustno ali pisno predlaga skupina svetnikov ali posamezni član programskega sveta. Kandidati morajo privoliti v kandidaturo najpozneje do uvrstitve na kandidatno listo. Glasovanje je javno, svetnik pa lahko glasuje samo za enega kandidata. Če se izkaže, da je glasoval za več kot enega kandidata, njegov glas ni veljaven.

Poročilo varuhinje

Na tokratni seji bodo svetniki tudi prisluhnili poročiloma generalnega direktorja in varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski. Razpravljali bodo o programsko-produkcijskem načrtu ter se seznanili s poročilom in finančno analizo pravne službe o tožbah civilnih ali pravnih oseb do RTV SLO zaradi novinarskih prispevkov.

MMC TV v živo od 15. ure naprej:

Al. Ma.