Protestniki pred vlado: Naj odvzeta dečka božič preživita v krogu najbližjih

Afera odvzetih velenjskih dečkov

22. december 2016 ob 17:51,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 18:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev je danes znova pripravil shod v podporo vrnitvi velenjskih dečkov iz rejništva k starima staršema. Tokrat se je zbralo okoli 20 protestnikov.

S transparenti so pozvali pristojne institucije, naj poskrbijo, da bosta dečka božični večer preživela v krogu najbližjih. Protestnike je nagovoril strokovni zastopnik starih staršev Franci Donko, ki meni, da za primer velenjskih dečkov ni odgovorna le ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, ampak celotna vlada na čelu s premierjem Mirom Cerarjem. Odgovornost je po njegovih besedah tudi pri delu stroke, "ki nima dovolj empatije in sočutja ter ne spoštuje zakonodaje".

Donko je v nagovoru tudi poudaril, da je za žalostno usodo velenjskih dečkov in njunih starih staršev kriva trdosrčnost odraslih, tako v vladi kot v drugih pristojnih institucijah. "Takšne države, ki tako ravna s svojimi državljani, pred 25 leti enostavno nismo sanjali," je dodal. Ob tem je pozval protestnike, naj v podporo vrnitvi dečkov starima staršema spregovorijo o svojih izkušnjah z božičem.

Ministrica skozi dve interpelaciji

Državni zbor je sicer pred dobrim tednom dni zavrnil že drugo interpelacijo, ki jo je zoper ministrico Kopač Mrakovo vložil SDS. Za vnovično interpelacijo so se v SDS-u odločili po sodbi vrhovnega sodišča, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice.

Al. Ma.