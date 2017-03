Puljić: "Politiki je vseeno, za kakšne kadre gre"

Ima prednost politični ali strokovni argument?

24. marec 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V kandidaturi za nadzornika SDH-ja je Željko Puljić videl strokovni izziv, a ker je postala zgolj predmet političnih mlinov, je odstopil. Politiki je ob skrbi za zadovoljevanje lastnih interesov vseeno, kakšni so kadri, je prepričan.

"Politika je strokovne kompetence obeh kandidatov grobo zmlela in dobila moko, ki ni njihova," je v sporočilu za javnost Željko Puljić pojasnil razloge za odstop od kandidature za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH). "Ob tem ji je popolnoma vseeno, za kakšne kadre v resnici gre, saj na njihovih kandidaturah bije bitko lastnih interesov. To ni moja politika, je ne podpiram in jo zavračam," je opozoril.

Puljić se je vprašal tudi, zakaj so sploh potrebni vsi predvideni postopki, akreditacijski sveti, kadrovske komisije, strokovna telesa in ali ne bi bilo bolje vseh kandidacijskih postopkov prepustiti mandatno-volilni komisiji državnega zbora (DZ) in neposredno poslancem. "Pa naj ti po svojih merilih izberejo ustrezne kandidate," je pripomnil.

Ob tem je Puljić vsem, ki so zagovarjali strokovnost pred politiko, izrekel spoštovanje za pokončno držo.

Politična kupčkanja

Spomnimo, da sta kandidata za nadzornika SDH-ja Puljić in Franc Žmavc od kandidature odstopila v četrtek, dan pred odločanjem DZ-ja o njunem imenovanju. Njuno imenovanje za nadzornika SDH-ja je bilo sicer ves čas pod vprašajem. Mandatno-volilna komisija je poslancem predlagala, da potrdijo Žmavca, Puljića pa ne.

Kandidata nista imela niti podpore celotne vladne koalicije. V poslanski skupini SMC-ja tako pri podpori Žmavca, ki so ga sicer podprli na komisiji, niso bili enotni. DeSUS je vztrajal pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, zato je bilo njihovo glasovanje o posameznih kandidatih negotovo, v SD-ju pa so nasprotovali obema.

