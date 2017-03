SMC: Puljić in Žmavc nista primerna za SDH, dajte nove kandidate

7. marec 2017 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kandidaturi Željka Puljića in Franca Žmavca za nadzornika SDH-ja ne izpolnjujeta procesnih pogojev, ugotavljajo v SMC-ju in vlado pozivajo, naj posreduje novi, ustrezni kandidaturi.

Po besedah vodje poslancev SMC-ja Simone Kustec Lipicer, Puljić in Žmavc sploh nista dala soglasja h kandidaturi. ob tem je dodala, da se je v javnosti upravičeno pojavil velik nemir glede njune kandidature za nova nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH).

V SMC-ju zdaj pričakujejo, da bo vlada prek kadrovske komisije pregledala vso dokumentacijo v zvezi s kandidaturami in ugotovila, kateri prijavljeni kandidati izpolnjujejo procesne in strokovne zahteve.

Glede odgovornosti za izbor imen ni bila konkretna in na vprašanje, ali je to nezaupnica ministrici za finance Mateji Vraničar Erman ali kadrovski komisiji, odgovorila, da verjame, da se bo vlada o tej odgovornosti pogovorila in jo razjasnila.



Ministrstvo se brani, da nimajo pooblastil za preverjanje

Vraničar Ermanova je sicer pred nekaj dnevi dejala, da zaupa v strokovnost komisije za izbor kandidatov za nadzornike SDH-ja. Na ministrstvu za finance so ne glede na to opozorili, da niti strokovna komisija niti ministrstvo nimata zakonske podlage za preverjanje fizičnih oseb oz. kandidatov pri nadzornih agencijah.

V SD so že pred tem pojasnili, da kandidata za zdaj ne uživata njihove podpore. Prvak DeSUS-a Karl Erjavec pa je v torek dejal, da še pričakujejo pojasnila. "Bomo videli, ali bosta znala kandidata pojasniti, ali so očitki utemeljeni. Na tej podlagi se bo DeSUS odločil glede podpore," je povedal.

