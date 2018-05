Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Janko Sever, Krajevna skupnost Črni Kal Foto: Osebni arhiv Dodaj v

Referendum o 2. tiru: Stališča predstavlja Krajevna skupnost Črni Kal

MMC-jevi intervjuji v okviru referendumske kampanje o drugem tiru

7. maj 2018 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svoja stališča v okviru vnovičnega glasovanja na referendumu o drugem tiru predstavlja Krajevna skupnost Črni Kal. Zanjo je odgovarjal Janko Sever.

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.

Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?

Novo dvotirno progo potrebujemo vsi: slovensko gospodarstvo; Luka; železnice pa tudi celotna srednja Evropa. Proga je stara in enotirna, dotrajana, komajda jo še lahko vzdržujejo in to z velikimi stroški, je na robu zmogljivosti, je prestrma, predvsem pa nevarna za prebivalce za okolje (Natura 2000) in vodni vir, ki napaja celotno obalo. Si predstavljate kaj bi se zgodilo, če vlak (2000 t) iztiri na Kraškem robu in se skotali v dolino? Kaj bi se zgodilo s katero od vasic in njenimi prebivalci pod progo? Kdo bo za to odgovarjal? Koliko denarja iz proračuna bi bilo potrebno za gradnjo novega vodnega vira, če bi obstoječi za nekaj desetletij onesnažila ena od neštetih nevarnih kemikalij, ki jih prevažajo vlaki? Kaj bi bilo s portoroškim turizmom? Geološki zavod RS ugotavlja, da bi bila celotna Rižana okužena nekaj 10-letij. To, da je proga nujno potrebna ugotavljajo vsi, že 25 let.

Toda zaradi individualnih interesov in političnih preigravanj se še danes v zakulisju bijejo bitke za lastne interese posameznikov. Vedno bolj sem prepričan, da razen redkih izjem, nikogar ne skrbijo nevarnosti za življenje ljudi ob tej progi, za škodo, ki jo do lani nikoli niso plačali, za njihovo pravico do zdravega življenjskega okolja. Ali mislite, da se je kdo od poslancev in vseh tistih, ki so se prijavili v referendumsko kampanjo pogovoril z ljudmi ob progi? Si je kdo od teh sploh progo ogledal v kakšnem je stanju in kakšno nepopravljivo škodo lahko povzroči ljudem, okolju in gospodarstvu? Ne! Kako lahko potem, tako »suvereno« zagovarjajo odlaganje pričetka gradnje proge in se sklicujejo na kar tako z rokava stresene argumente kot so: gradnja bo preplačana; Zakon o drugem tiru je odličen temelj za korupcijo in odliv denarja v tuje žepe; Luka bo prodana tujcem; projekt se mora financirati izključno iz proračuna!

Ne da se napisati zakona, ki se ga ne bi dalo zlorabiti. Toda za to so plačani državni organi, da to preprečujejo in procesirajo posameznike, ki kaznivo ravnajo (policija, KPK, Računsko sodišče, Tožilstvo itd). Kar nekaj tistih, ki so plenili državno blagajno je v zaporu! Bivši ministri, državni sekretarji, podjetniki in poslanci. Brez izjeme. Vsi ki jim je bilo kaznivo ravnanje dokazano. Tako da tisti, ki v naprej zatrjuje, da bo veliko davkoplačevalskega denarja »ukradenega«, da bodo Luko prevzeli tujci, da bo izgradnja preplačana, nima argumentov in se zaradi lastnih skritih interesov poslužuje neresnic s katerimi bi želel, da se ponovno prične z raznimi študijami, projekti, analizami in morda celo novo traso, da bi ravno tisti, ki tako vneto opozarjajo na korupcijo in preplačanost gradnje, največ zaslužili iz državnega proračuna. Veliko njih je že sodelovalo v različnih državnih projektih. Zraven pa so še taki, ki zaradi političnih interesov rušijo vse, kar ni zraslo na njihovem političnem zelniku, ker si želijo oblasti, ker je veliko lažje podirati in skregat, kot pa graditi in združevati.

Nekateri, ki so na oblasti že od osamosvojitve, to delajo zato, ker drugače ne znajo. Kakšen je torej njihov interes? Edina dobra in pravična rešitev za vse je, da se takoj prične z izgradnjo DVOTIRNE proge in zagotovi civilni nadzor, ostalo pa bodo naredili državni organi če bo potrebno. Če se ne bo pričelo z gradnjo dvotirne proge, bomo čez nekaj let spet gradili še en tir, ki pa bo zaradi nevarnosti, da ogrozi tistega, ki bo sedaj zgrajen, morali graditi po novi trasi. Spet vse po že poznanem »scenariju«, vse od začetka. Zanimivo je, da so vsi ZA gradnjo II. tira samo vsakdo bi ga gradil po svoje. Do kdaj cincanje in zakaj? Koliko bo pa to stalo državljane Slovenije? Koliko gradnja novega vodnega vira? Koliko čiščenje onesnaženega okolja? Kdo bo odgovarjal, če pride do smrti zaradi požara, zaradi prevrnitve vlaka? Zakaj o tem ni narejena študija? Zakaj? Zato, ker bi morali takoj zapreti progo in prepovedati vožnjo vlakov. Potem pa bi imeli na cesti na tisoče kamionov v dveh vrstah, pomorski transport bi se selil v Reko in Trst, ukinjala bi se delovna mesta v Luki in po celi Sloveniji. Če nekoliko čez palec ocenimo to škodo, financiranje popravil in »posodabljanje« obstoječe proge, nov vodni vir in škodo v okolju, bi bilo to kaj lahko blizu vrednosti investicije za izgradnjo II. Tir.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?

Projektov in študij je bilo narejenih že veliko. Verjamem, da je stroka ravnala premišljeno in poiskala kolikor toliko sprejemljivo varianto. Kraški rob je zahtevno, strmo, težko dostopno območje; polno kraških jam; z EU-direktivo Natura 2000 zaščiteno območje z ogroženimi živalskimi vrstami; z edinim obalnim vodnim izvirom, ki napaja čez 70.000 ljudi obale, v turistični sezoni čez 100.000. Lahko bi naredili še nešteto študij in vedno bi našli nekaj kar ni dobro za okolje, za prebivalce, za gradnjo pa tudi stroškovno. Toda potem se je potrebno odločiti, da se ukine Luko Koper, se zgradi na primer Marino in se luko prestrukturira v turistične dejavnosti in proga ni potrebna. Če pa želimo slediti razvoju transporta, se bomo vedno soočili z dejstvom, da moramo žrtvovati nekaj zato, da bi lahko veliko ohranili in racionalno gradili. Tako da idealne rešitve ni. Tudi sedanja trasa nove proge ni idealna. Lahko pa se jo kar se da prilagodi okolju in seveda prebivalcem ob progi. Če jim bodo gradbeniki in investitorji le prisluhnili in upoštevali njihove predloge in argumente, ki temeljijo na življenjskih izkušnjah v domačem okolju.

Ne ravno prijetne izkušnje imamo mi ki tu živimo že z izgradnjo avtoceste in Črnokalskega viadukta. No, na koncu pa vedno o vsem odloča politika in tu so zraven še drugi interesi, ki nimajo nobene zveze s stroko. Tako je prav vseeno kdo je projektant, ker največkrat je odločitev politična in ne samo strokovna. Iskati nove možnosti poteka trase pomeni samo odlaganje pričetka gradnje in s tem nepredvidljive možnosti ogrožanja prebivalcev ob stari dotrajani progi, pretovora v Luki Koper, okolja in vodnega vira, nikakor pa ne odkriti neke nove idealne rešitve. Edino kar je pomembno je to, da vlada, kot je odločila s sklepom, takoj prične z vsemi potrebnimi postopki, da bo v času gradnje novega tira izdelana vsa potrebna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za DVOTIRNO progo. Gradnja dvotirne proge je ne samo nujna ampak lahko rečem »interventna«, saj bo stara proga še naprej predstavljala vse nevarnosti kot do sedaj. Stroški izgradnje dvotirne proge pa bi bili samo za cca 25% večji. Prebivalci ob stari progi bomo storili vse kar je zakonito in v naši moči, da se ta dotrajana proga zapre in nameni turistični dejavnosti. Morda kolesarski stezi, ki bi povezala tri države Hrvaško Slovenijo in Italijo.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?

Finančna konstrukcija mora biti taka, ki v največji možni meri zagotavlja hitro in učinkovito izgradnjo (DVOTIRNE) proge. Koliko bo stala izgradnja se bo vedelo šele, ko bodo izbrali najustreznejšega izvajalca. Sedaj so le ocene. Po meni poznanih podatkih, ki sem jih pridobil od stroke, je ocena za dvotirno progo Divača Koper cca 1miljardo in 300 milijonov. Če pa bi se slučajno politika odločila za gradnjo dvakrat po en tir pa cca 2 milijardi in več. Moje prepričanje je, da naj izgradnjo financira tisti ki progo potrebuje. To pa so država; Luka; železnice; gospodarstvo; države srednje Evrope. Mi, ki živimo ob progi za gotovo proge ne potrebujemo, pa tudi tisti v Murski soboti ne. Zakaj bi morali potem financirati vse iz proračuna? Proge ne bo nihče odnesel, ostala bo v Sloveniji in bo last države. Kdo jo upravlja je relativno pomembno. Če jo bodo financirali tudi drugi, bo v davčni blagajni ostalo več za šolske otroke, v zdravstvu za medicinske sestre in za druge pomembne projekte za večjo varnost ljudi.

Naša država in njeno gospodarstvo je premajhno, da bi se lahko primerjalo z velikimi državami, ki lahko brez težav iz proračuna financirajo vse strateške državne projekte. Zato čim manj v progo iz državne blagajne. Tudi, če bi lahko vse financirala država. Tudi večji nadzor bo, če bodo investirali tudi drugi. Ravno pri financiranjih iz proračuna imamo v preteklosti bridke izkušnje tako z avtocesto kot s TEŠ 6, pa tudi pri državnih bankah, ko je samo politika odločala o financiranju. Če je investitor še kdo, ki ni država, bo še kako hotel vedeti za vsak evro kako in kje je bil porabljen. Tako da je lahko zlorab le manj in nikakor ne več. In še te, če bodo jih bo investitor takoj prijavil. Teorije zarot o tem kako se bo vse pokradlo, so le politična podlaga za vzbujanje strahu pri poštenih državljanih in jih s tem spravit na njihov politični poligon.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?

Že beseda partner pove vse. Če je partner pa naj bo tuji ali domači, bo skrbel za skupno sodelovanje in skupno dobro. Nobene garancije ni, da so domači partnerji boljši od tujih. Lahko pa se za domačim partnerjem skriva tujec. Koliko že imamo tega v naši državi? V današnji globalni ekonomiji se tega ne da preprečiti. Samo od politične odločitve je odvisno pod kakšnimi pogoji bo nekdo partner in če mora to potrditi še Državni zbor, bo odločitev toliko bolj politična. Torej vsa ugibanja o zlorabah, če bo zraven tuji partner in spet in znova govoriti o tem kaj bi bilo če bi bilo in kako je nekoč bilo, je nesmiselno in popolna politična retorika. Nas pa politična retorika veliko ne zanima, ampak nas zanimajo ljudje, ki živijo ob nevarni progi in ljudje ki bodo živeli ob novi progi. Predvsem pa kaj bo država in politika storila, da bodo živeli kolikor toliko varno in spodobno življenje, brez požarov, brez neznosnega hrupa, brez onesnaženega okolja in z možnostjo lastnega razvoja.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?

Pomanjkljivost obstoječega projekta je ta, da ni še gradbenega dovoljenja za dvotirno progo, ki je bila v prvi fazi tudi predvidena. Zakaj so kar na enkrat sklenili in kdo, da bodo gradili le enotirno kolikor vem še ni raziskano? V čigavem interesu so to storili? Pomanjkljivost je tudi, da ni servisna cesta v projektu predvidena kot bodoča tranzitna cesta mimo Ospa in Gabrovice, ki bi tako razbremenila sedanjo ozko in za prebivalce nevarno cesto. Dobro pa je, da so odkupljena skoraj vsa zemljišča na trasi in da se lahko gradnja po 25 letih stalnih odlašanj in prepirov, prične takoj. Na obstoječi progi v 50 letih njenega obstoja ni bilo nesreče. Upam samo to, da bo zdržala še toliko časa, da se zgradi nova. Kot je vsem jasno zakon verjetnosti pravi, da več čas ko ni nesreče, večja je možnost da se zgodi. Do kdaj si bomo pred tem zatiskali oči?

Odgovarjal je: Janko Sever, predsednik sveta krajevne skupnosti Črni Kal

A. K. K.