Reorganizacija CSD-jev prinaša manj birokracije in izgubljenih živcev

Nova struktura bo zaživela s 1. oktobrom

6. marec 2018 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z letom 2019 ne bo treba več oddajati vlog za otroški dodatek, državno štipendijo ter subvencijo vrtca, malice in kosila, saj bodo centri sami izdajali informativne izračune. Če uporabnik na izračun ne bo imel pritožb, bo ta postal končna odločba.

Reorganizacija najprej predvideva združitev več centrov za socialno delo v območni center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje, takih območnih centrov bo po novem v Sloveniji šestnajst – 62 obstoječih centrov bo preoblikovanih v 63 enot, saj bo Mariborski CSD, največji v Sloveniji, razdeljen na dve enoti.

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak je po sestanku s šestnajstimi direktorji CSD-jev, ki vodijo delovne skupine za njihovo reorganizacijo, dejala, da bodo spremembe zaživele že letos oktobra. Zagotovila je tudi, da bo drugačna organizacijska struktura poenotila delovanje centrov in poenostavila upravne postopke. Hkrati bo imelo 63 dosedanjih CSD-jev več časa za terensko delo, saj bo šestnajst območnih centrov prevzelo več administrativnih postopkov.

Vsak od šestnajstih območnih centrov bo imel svojo splošno službo, službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupno strokovno službo. Obstoječe enote CSD-jev se bodo bolj osredotočile na delo z ljudmi na terenu. Gre za zelo obsežen projekt, ki predvideva prenos kadrov in administracije, a ministrica zagotavlja: "Zaenkrat imamo zelo intenzivno časovnico, a smo v skladu s predvidenimi aktivnostmi in verjamemo, da bo šlo vse po planu."

Informativni izračun

S 1. januarjem 2019 ministrstvo uvaja informativni izračun, ki bo v uporabi pri vseh pravicah iz javnih sredstev, torej pri otroškem dodatku, subvenciji vrtca, malice, kosila in državni štipendiji. Z izračunom bo CSD upravičenca do na primer subvencije vrtca že pred koncem postopka obvestil o podatkih, s katerimi razpolaga, torej o premoženjskem položaju itd. Hkrati bo sporočil tudi odločitev, ki jo namerava sprejeti glede višine subvencije. Informativni izračun bo tako veljal kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se bo uporabnik z njo strinjal, samodejno postala končna odločba. Če pa uporabnik na informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba CSD-ja in izdala "novo" odločbo. Za enkratno ali redno socialno pomoč bo moral posameznik še vedno oddati vlogo pri pristojnem CSD-ju. Pri preostalih pravicah iz javnih sredstev pa vlog ne bo več treba oddajati vsako leto, kar bo upravičencem prihranilo nekaj časa.

Socialna aktivacija

Tretja novost naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, bo skušal usmerjati, motivirati in spremljati v socialno aktivacijo vključene osebe. Gre za poskus reintegracije dolgotrajno brezposelnih na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Projekt socialne aktivacije naj bi zmanjšal tveganje za revščino pri prejemnikih denarne socialne pomoči in drugih izključenih osebah. V programe se bo v letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, do leta 2022 pa skupno 12.500 ljudi.

La. Da.