RTV Slovenija v prvem tromesečju dosegla spodbudne poslovne rezultate

Zavod že vrsto let posluje s pozitivnim rezultatom

21. april 2017 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Javni zavod RTV Slovenija je v prvem letošnjem četrtletju v celoti dosegel načrtovane finančne prihodke, med odhodki pa je prišlo do prihranka. Na področju stroškov dela je manj preseganja od načrtov, kar pa je posledica rahljanja vladnih varčevalnih ukrepov.



Vodstvo javnega zavoda ob tem poudarja, da je ta poslovni izid pomemebenn zlasti z vidika lanske kadrovske sanacije, v okviru katere je bilo zaposlenih 273 rednih pogodbenih sodelavcev, s čimer so stroški dela narasli. Tako sedaj plače zaposlenih predstavljajo 51 odstotkov vseh prihodkov, še lani pa je ta delež znašal 44 odstotkov.

"Ob procesu zaposlovanja se je masa sredstev, ki so bila namenjena honorarjem, zmanjšala, ta sredstva pa so bila prestavljena v maso sredstev za izplačilo plač. Eden od pogojev za uspešno izvedbo projekta ureditve problematike rednih honorarnih sodelavcev je namreč bil, da ob zaposlitvi stalnega honorarnega sodelavca ni možno angažirati novih honorarnih sodelavcev," so zapisali pri vodstvu zavoda. Obenem dodajajo, da se je lani z odhodom 118 zaposlenih sodelavcev realno skupno število sodelavcev zmanjašlo za 4 odstotke.

Za razvojne projekte na voljo 20 milijonov

Struktura prihodkov RTV Slovenija se skozi leta ne spreminja bistveno, saj je RTV-prispevek nespremenjen že od leta 2012. "Celotni odhodki RTV Slovenija so vsako leto nižji kot celotni prihodki, saj zavod že vrsto let posluje s pozitivnim rezultatom. RTV Slovenija se pri svojem poslovanju ni nikoli zanašala na rezerve iz kapitalskih naložb in z njimi nikoli ni izravnavala poslovnega izida, temveč je z njimi financirala zgolj razvojne in strateške projekte," še navajajo v vodstvu in dodajajo, da ima RTV Slovenija za nove razvojne projekte po sedanji borzni vrednosti na razpolago še 20 milijonov evrov.

V primerjavi s tujimi nacionalnimi RTV-ustanovami v združenju EBU RTV Slovenija upravlja enega manjših letnih proračunov in se je v letu 2014 s skupnim letnim proračunom v višini 126 milijonov EUR uvrstila v sredino lestvice članic EBU. Povprečje EBU-ja za leto 2014 je 767 milijonov EUR. Obenem pa je RTV Slovenija tudi med članicami EBU-ja, ki imajo manjše število zaposlenih. Z 51 odstotki, namenjenimi za stroške dela, se sicer uvršča nekoliko nad povprečje EBU-ja.

Ob tem v vodstvu RTV poudarjajo tudi uspešno delo zavoda v prvem tromesečju, ki je bilo "programsko izjemno bogato, saj je RTV Slovenija naredila pomembne korake na področju izvedbe vrhunskih glasbenih in mednarodnih športnih projektov". Vodstvo ob tem navaja, da o uspešnem delu pričajo tudi odlični rezultati meritev gledanosti, poslušanosti in klikanosti.



L. L.