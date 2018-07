SDS: Nerazrešeni problemi k sodelovanju kličejo stranke, ki niso vladale v zadnjem mandatu

Koalicijski pogovori med SDS-om in NSi-jem

17. julij 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 14:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik NSi-ja Matej Tonin se je po ponedeljkovi odločitvi izvršilnega odbora NSi-ja, da se stranka umakne iz koalicijskih pogajanj, ki jih vodi Marjan Šarec, na pogovoru glede sestave koalicije sešel s predsednikom SDS-a Janezom Janšo.

Kot so sporočili iz SDS-a, sta delegaciji SDS-a in NSi-ja pod vodstvom predsednikov strank Janeza Janše in Mateja Tonina nadaljevali pogovore o sodelovanju v prihodnosti. "Obe stranki delita stališče o politiki odprtih vrat in potrebnosti dialoga med vsemi parlamentarnimi strankami. Nerazrešeni razvojni in strukturni problemi zadnjega mandata k sodelovanju še posebej kličejo parlamentarne stranke, ki niso sodelovale v upravljanju države v obdobju 2014–2018. SDS podpira stališče N.Si, predstavljeno na ponedeljkovi novinarski konferenci, da sta prvi dve stranki po rezultatu še posebej odgovorni za oblikovanje nove vlade," so navedli v SDS-u, ki namerava NSi-ju poslati programski del osnutka koalicijske pogodbe.

LMŠ: Na potezi je Janša

Iz LMŠ-ja, ki je vodil pogajanja o koaliciji šestih strank, so sporočili, da ponedeljkovo odločitev NSi-ja, da se iz teh pogajanj umakne, spoštujejo. Trenutno pa je po njihovem mnenju na potezi relativni zmagovalec volitev, torej prvak SDS-a Janez Janša. Ob tem so dodali, da dozdajšnja pogajanja ocenjujejo "kot konstruktivna, saj smo v petih tednih dosegli velik napredek pri usklajevanju koalicijske pogodbe".

SMC: Zgodba še ni končana

Na odločitev NSi-ja so se v torek dopoldne odzvali v SMC-ju, kjer odločitev NSi-ja obžalujejo, vendar razumejo, "da zgodba o koaliciji 5+1 še ni zaključena". "V tednu, ko pričakujemo več podobno odmevnih sporočil, bomo vsi, ki smo dobili zaupanje volivcev, gotovo opravili premislek o tem, kako lahko prispevamo k stabilnemu razvoju naše države," so zapisali na Twitterju.

SAB: NSi ni rekel zadnje besede

Vodja poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek (SAB) Marko Bandelli je ob umiku NSi-ja iz koalicijskih pogajanj šesterice prepričan, da ne gre za dokončen umik in da je treba počakati, kaj se bo zgodilo v prvem krogu iskanja mandatarja. Ne vidi pa smisla, da bi se začeli pogajati s SDS-om, dokler pogajanja vodi predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec.

Bandelli je pojasnil, da so bili tudi pogajalci iz NSi-ja v pogajanjih izredno korektni. Po njegovih besedah ima seveda vsaka stranka v pogajanjih svoje cilje in načrte, kako bo v koaliciji dobila čim več, a to po njegovem mnenju ni največja težava. Kot je dejal, je bilo med njimi veliko skupnih točk, zato je prepričan, da to ni zadnje, kar so rekli v NSi-ju.

Na vprašanje, ali so jih iz NSi-ja seznanili, da jih motijo konflikti med posameznimi pogajalci za zaprtimi vrati, je Bandelli odgovoril, da ne verjame, da bi to lahko označili za konflikte. Po njegovem mnenju gre za pogajalska izhodišča, pri katerih morajo najti skupni jezik.

"Mislim, da bi bila ta širša koalicija izredno pozitivna in konstruktivna. Naša stranka je konstruktivno naravnana, gleda naprej, na jutri, in mislim, da tudi sami vedo, da je to pomemben del za razvoj naše države," je še dejal o NSi-ju.

Ali je napočil čas, da Šarec za skupno mizo s predstavniki LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a povabi tudi predstavnike Levice, pa je odgovoril, da je to Šarčeva stvar. "Mislim, da je korektno, da povabi tudi njih. Mi nimamo nič proti, pomembna so izhodišča in kaj se bodo dogovorili," je pojasnil.

Levica: Izstop NSi-ja je pozitiven

V Levici izstop NSi-ja iz koalicijskih pogajanj ocenjujejo kot pozitiven. Na vprašanje, ali so pripravljeni vstopiti v pogajanja, je koordinator Luka Mesec odvrnil, da bodo počakali na klic oziroma ponudbo. Ob tem je namignil na portugalski scenarij, kjer je levica podpornik manjšinske sredinske vlade.

Po besedah Mesca taka vlada "recimo ni prodala banke, polne davkoplačevalskega denarja, ampak si je pri Evropski komisiji izpogajala umik zaveze". Mesec meni, da je izstop NSi-ja pozitiven tudi zato, ker je "ne nazadnje to stranka, ki zagovarja amerikanizacijo zdravstva, privatizacijo in nižanje davkov". Ključno vprašanje po njegovih besedah pa je, ali so to res samo politike NSi-ja ali nekaj, kar druži NSi in preostale sredinske stranke.

SNS: Jelinčič se zanaša na informacije iz Nemčije in Francije

Predsednika SNS-a Zmaga Jelinčiča izstop NSi-ja iz koalicijskih pogajanj ni presenetil, saj ga je pričakoval. Po njegovem mnenju je prvak NSi-ja Matej Tonin trezen in pameten politik, ki je ugotovil, da v družbi peterice ne bo mogoče prispevati k reševanju Slovenije. Po informacijah, ki naj bi jih prvak SNS-a dobil iz kroga političnih svetovalcev francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemške kanclerke Angele Merkel, bi bila za Slovenijo najboljša možnost in zagotovilo, da bo vlada trajala štiri leta, koalicija med SDS-om, NSi-jem, LMŠ-jem in SNS-om.

Predčasne volitve bi namreč bile najslabša možnost za večino strank, ki bi po Jelinčičevi napovedi dosegle slabši izid. Predsednik na volitvah zmagovalne stranke SDS Janez Janša se tega zaveda, zato s koalicijskimi pogajanji ne hiti, je še dodal. Napovedal je, da se bosta z Janšo pogovarjala.

VIDEO Tonin se je sestal z Janšo

G. C., L. L.