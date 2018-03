SDS uspel s predlogom za dodatno zaščito podizvajalcev

Klemenčič: Predlagani način rešitve lahko povzroči nove spore

22. marec 2018 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor je sprejel avtentično razlago 631. člena obligacijskega zakonika, ki ureja poplačilo podizvajalcev, s predlogom, ki so ga vložili v SDS-u, naj bi še dodatno zaščitili podizvajalce, ki ne prejmejo plačila za opravljeno delo.

631. člen obligacijskega zakonika navaja, da se sodelavci za svoje terjatve do podizvajalca lahko obrnejo neposredno na naročnika in zahtevajo od njega, da jim te terjatve izplača iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje podizvajalcu, če so pripoznane.

"Sprememba zakona v tem primeru ni primerna, saj je določba dovolj jasna in abstraktna," je v sredo ob obravnavi predloga avtentične razlage dejal Danijel Krivec (SDS). Ko glavni izvajalec ne plača del podizvajalcu, se ta lahko za plačilo obrne na naročnika, in sicer iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje glavnemu izvajalcu, je povzel.

Vendar pa podizvajalci tega člena trenutno ne morejo uporabiti, saj sodišča trenutno razlagajo, da se podizvajalec ne more poplačati pri naročniku. To pomeni, da se s tem ščiti zgolj glavni izvajalec oz. se mu omogoča, da z zlorabljanjem sredstev nadaljuje in s tem neopravičeno bogati na račun podizvajalca, je dejal Krivec. Z avtentično razlago bi plačila podizvajalcem uveljavili tudi v obligacijskem zakoniku.

Klemenčič opozoril, da rešitev ni primerna

V SDS-u so tako predlagali sprejem avtentične razlage omenjene določbe, s čimer se bo po Krivčevih besedah prekinila praksa zlorab glavnih izvajalcev, tako bo omogočeno, da bosta glavni izvajalec in podizvajalec v enakopravnejšem položaju.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je v sredo v razpravi opozoril, da je predlagani način rešitve težave plačilne nediscipline povsem neprimeren in bi zelo verjetno povzročil nove spore ter na glavo obrnil sodno prakso. Potem ko je Ljubo Žnidar (SDS) opozoril na krivice, ki so bile storjene podizvajalcem, ko za opravljeno delo niso dobili plačila, je DZ avtentično razlago sprejel.

