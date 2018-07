Šesterica v poskus dokončne uskladitve, NSi bo pretresal izkupiček

Iskanje koalicije 2018

16. julij 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranke, ki snujejo koalicijo pod okriljem Marjana Šarca, bodo poskušale dokončno uskladiti koalicijsko pogodbo, do predloga pa se bodo že danes opredelili v NSi-ju.

Predsedniki morebitnih koalicijskih partneric LMŠ, SD, SMC, NSi, DeSUS in SAB so se v soboto na enajsturnih pogajanjih pod vodstvom predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca v večji meri uskladili o vsebini koalicijske pogodbe in zaprli nekatera področja, ki so bila za stranke prioritetna. So pa ostala odprta še nekatera vprašanja, ki jih bodo danes poskušale uskladiti še delovne skupine omenjenih strank.

O izplenu pogajanj bodo že danes razpravljali na izvršilnem odboru NSi-ja, torej stranke, ki je pomembna za sestavo sredinske vladne koalicije. Izvršilni odbor je sicer pred tednom dni tedanji predlog koalicijske pogodbe ocenil kot neustrezen in dal pogajalski skupini teden dni časa, da doseže bolj jasne opredelitve na področjih, ki so za NSi ključna. Tako naj bi bilo danes jasno, ali se bodo v NSi-ju Šarcu "zahvalili za sodelovanje" ali pa bodo o morebitnem vstopu v sredinsko koalicijo odločali člani stranke na internem referendumu. Medtem je želel pripravljenost parlamentarnih strank za oblikovanje svoje koalicije sprva preveriti tudi Janez Janša, predsednik relativne zmagovalke volitev SDS. Predsednike parlamentarnih strank je najprej povabil na pogovore o tem, a je pozneje vabilo, na katero se sicer večina strank ni nameravala odzvati, preklical. Janša mora sicer do četrtka predsedniku republike Borutu Pahorju sporočiti, ali bo sprejel ponujeno kandidaturo za mandatarja. Ali preklic vabila pomeni, da mandatarstva ne namerava sprejeti, še ni znano.

