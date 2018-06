Slavoj Žižek: Pridobivanje glasov na desnici je posledica napak levice

Po mnenju Žižka gre vzpon populizma pripisati prezrtju delavskega razreda

4. junij 2018 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filozof Slavoj Žižek je dan po slovenskih parlamentarnih volitvah v kolumni za britanski Independent zapisal, da se v Sloveniji ni zgodilo nič presenetljivega in da je kljub zmagi SDS-a vladajoča levosredinska koalicija prejela več glasov in bo najverjetneje nadaljevala vladanje, obenem pa zagotovila, da SDS ostaja prikladna "fašistična" grožnja, s katero lahko vsaka štiri leta izsiljuje večino volivcev, da izvolijo isto "antifašistično" psevdolevico.

V prvi vrsti Žižek v kolumni poudarja ideologijo SDS-a, izhajajoč iz besedila Bernarda Brščiča, v katerem ta navaja Georga Sorosa kot najnevarnejšega posameznika našega časa, čigar cilj je ustvariti mavrično koalicijo skupin z obrobja družbe, kot so istospolno usmerjeni, feministke, muslimani in kulturni marksisti, čemur bi sledila dekonstrukcija nacionalnih držav in preobrazba EU-ja v distopične multikulturne Združene države Evrope.

SDS obenem tudi simpatizira z Donaldom Trumpom, še navaja Žižek in dodaja, da je zato treba pogledati, kako se Slovenija umešča v napetosti med EU in ZDA. Žižek meni, da ima EU, potem ko je Trump prvi ustrelil v trgovinski vojni s tremi največjimi trgovskimi partnerji ZDA, edini možnost nastopa kot suverene moči proti ZDA, a kot pravi Žižek, je v vzponu populizma veliko vprašanje, ali ima EU dovolj moči in enotnosti.

Populistični upor odtujeni birokraciji

Populistični upor v Evropi je po mnenju Žižka povzročilo dejstvo, da ljudje vse manj zaupajo bruseljski tehnokraciji, ki jo doživljajo kot center moči brez demokratične legitimnosti. Žižek nadaljuje, da so prav težave prezrtega delavskega razreda gonilna sila tako evroskepticizma kot tudi podpore Trumpu. Pri tem pa poudari ukinitev televizijske nadaljevanke Roseanne, potem ko je glavna igralka Roseanne Barr na družbenem omrežju Twitter zapisala rasistično izjavo. Ukinitev nadaljevanke je po navedbah ameriške avtorice Joan Williams pomenila ukinitev enega redkih pozitivnih prikazovanj življenja belcev delavskega razreda na ameriških televizijah. Ob upoštevanju dejstva, da so skoraj vsi Američani rojeni v štiridesetih letih prejšnjega stoletja zaslužili več kot njihovi starši, medtem ko je danes položaj diametralno nasproten, so danes ljudje zelo jezni in Trump predstavlja njihov sredinec, s katerim so končno opaženi.

Zato Žižek meni, da je trgovsko vojno ZDA treba brati skozi ta kontekst kot populistično različico razrednega boja. Tako je Trumpov cilj tudi zaščita ameriškega delavskega razreda proti "nepravični" evropski konkurenci in posledično zaščito ameriških služb. Žižek poudarja, da na neki obskurni ravni ameriški neokonservativci dojemajo EU kot njihovega najhujšega sovražnika, tudi zaradi dejstva, da EU ni še en geopolitičen blok moči, temveč globalna vizija, ki ni združljiva z močnimi nacionalnimi državami.

Umik začaranemu krogu

Pri tem Žižek vidi podobnosti s stanjem v Sloveniji, kjer se SDS prikazuje kot branilec običajnih ljudi delavskega razreda proti skorumpirani nepatriotski eliti, pri čemer lahko po mnenju Žižka EU-ju na poti k zvestobi svoji emancipatorni dediščini pomaga le prenovljena levica. V Sloveniji vidi stranko Levica kot žarek upanja, saj se edina izmika začaranemu krogu, v katerem protimigrantska desnica in psevdolevica druga drugo portretirata kot strašilo, da opravičita svoj obstoj.

L. L.