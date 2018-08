Slovenska Karitas najrevnejšim v Afriki pomaga tudi s sončnimi celicami

V teku je dobrodelna akcija Za srce Afrike

28. avgust 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Slovenska Karitas je začela z že 13. dobrodelno akcijo Za srce Afrike, ki je namenjena pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, že osmo leto zapored pa poteka akcija Z delom do dostojnega življenja, preko katere dobrotniki iz Slovenije prispevajo sredstva za revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki.

"Z dobrodelno akcijo Za srce Afrike zbiramo sredstva za najbolj revne med revnimi iz podsaharske Afrike. Na eni strani nudimo pomoč pri hrani, po drugi strani pa tudi tako, da se zgradi šolo, zdravstveni dom in pa da se omogoči tudi delo," je za Radio Slovenija povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Cveto Uršič. Zbrana sredstva tokratne akcije Za srce Afrike bo slovenska Karitas med drugim namenila za pomoč podhranjenim otrokom v Srednjeafriški republiki ter za gradnjo zunanje jedilnice v tamkajšnjem zdravstvenem centru.

Koze, semena, glinene peči in sončne celice

V kraju Musango v Ruandi bo ob tem podprla gradnjo in opremljanje novih prostorov za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih. V okrožju Karongi bo organizacija ob sofinanciranju ministrstva za zunanje zadeve podprla še projekt za trajnostno preživetje 600 revnih družin. Te bodo prejele koze, semena, glinene peči, sončne celice z lučjo, se usposobile za zagon obrti in dobile sredstva.

Slovenska Karitas bo pomagal tudi v kraju Kiguhu v Burundiju, kjer bo zgradila dodatnih šest učilnic osnovne šole, v kraju Ampitafa na Madagaskarju pa bo pomagala pri nakupu riža za 250 osnovnošolcev. V dosedanjih akcijah je Karitas zgradila ali obnovila sedem šol, vrtec, pet zdravstvenih centrov, tri porodnišnice in 11 vodnjakov. Kot so dodali, so s hrano rešili tudi veliko življenj podhranjenih otrok.

Karitas letos poleg akcije Za srce Afrike že deveto leto nadaljuje tudi akcijo Z delom do dostojnega življenja. Po navedbah organizacije trenutno 548 mesečnih darovalcev iz Slovenije omogoča delo in plačilo staršem iz 300 revnih družin v Afriki, 14 v Albaniji in 11 na Šrilanki.

