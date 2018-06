Slovenska politika ni enotna glede tožbe proti Hrvaški

Sestanek pri Cerarju bo pokazal več

20. junij 2018 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovenske parlamentarne stranke imajo različna mnenja o vložitvi tožbe proti Hrvaški na Sodišče Evropske unije. Del stroke poziva, naj jo vključijo v pripravo besedila.

Predsedniki vseh parlamentarnih strank so popoldne vabljeni k premierju, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju. Ta jih bo seznanil s tem, da bo vlada na četrtkovi seji odločila, da Slovenija proti Hrvaški vloži tožbo na Sodišče Evropske unije in tako dobi odgovor, ali Hrvaška zaradi neuveljavitve arbitražne razsodbe ne spoštuje prava Evropske unije. Vlada ima v času medvladja pooblastila za to, poudarja Cerar, sestanek pri njem pa bo pokazal, kako enotna je glede te poteze slovenska politika in ali ne bi vendarle veljalo s tožbo počakati do sestave nove vlade.

Ko je v ponedeljek Evropska komisija dala vedeti, da na podlagi slovenskega pisma z elementi tožbe ne bo prevzela postopka in da reševanje mejnega vprašanja prepušča Sloveniji in Hrvaški, je Cerar odločitev Bruslja razočarano pospremil z besedami: "Komisija je varuhinja pogodb. In zato seveda ocenjujem, da je v tem primeru žal politika prevladala nad pravom."

Molk v Bruslju je zdaj izzval napovedovano potezo, da torej Slovenija mejno vprašanje sama vrne v sodne dvorane. Slovenska politika je marca vsebino pisma komisije podprla enotno, enotnost glede načrta takojšnje vložitve tožbe pa pred tokratnim sestankom ni samoumevna. V SMC-ju, SD-ju in DeSUS-u potezo zagovarjajo, SDS svojih stališč ne razkriva, LMŠ meni, da je potreben resen razmislek, Levici se tak pristop ne zdi primeren, jasneje pa se bodo do tožbe - tako kot v SAB-u - izrekli, ko od Cerarja dobijo celovitejšo informacijo. Gre za politično-pravno vprašanje, kar je dokazala Evropska komisija, menijo v NSi-ju, kjer bi si v odločitev o tožbi želeli vključiti tudi državni zbor oziroma njegov zunanjepolitični odbor. Od arbitraže je treba nemudoma odstopiti - tako SNS.

Profesorica mednarodnega prava Vasilka Sancin meni, da ne gre pretirano hiteti, "in morda v samo vsebinsko pripravo vloge, ki bo šla, naj bi šla na sodišče, vključiti tudi seveda domačo pravno stroko, ki, kot mi je znano, v ta postopek do zdaj ni bila vključena".

A besedilo tožbe je že napisano in Cerar bo moral tako stroki kot politiki pojasniti, zakaj tako hitenje. Slovenije roki ne priganjajo.

Luka Robida, Radio Slovenija