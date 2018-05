Hrvaške zahteve po menjavi uprave NEK-a le vihar v kozarcu vode?

Hrvati pred mesecem dni niso soglašali s podelitvijo novega mandata za vodenje NEK-a Stanetu Rožmanu

29. maj 2018 ob 15:49

Krško - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Od ponovljene skupščine Nuklearne elektrarne Krško, po kateri sta solastnika, slovenska GEN Energija in hrvaški HEP, napovedala, da bosta nesoglasja glede članov uprave reševala po uspešno končanem remontu, je minilo mesec dni. Neuradno naj se ne bi nič spremenilo.

Hrvati pred mesecem dni niso soglašali s podelitvijo novega mandata za vodenje NEK-a Stanetu Rožmanu. Soglasje k imenovanju Rožmana so pogojevali z zamenjavo hrvaškega člana uprave Hrvoja Perharića. Če se partnerja ne bi dogovorila, se je omenjala tudi možnost ad hoc poslovno-tehnične arbitraže.

Na naše vprašanje, ali HEP še vztraja pri spremembah v upravi, uradnega odgovora iz Zagreba nismo dobili, neuradno naj se ne bi nič spremenilo. Na vprašanje, ali potekajo dogovori med solastnikoma o morebitni menjavi članov uprave in ali je morda že sklicana tudi skupščina družbe, pa nam je predsednik nadzornega sveta NEK-a Martin Novšak odgovoril, da "ima jedrska elektrarna odgovorno, kvalificirano, izkušeno in stabilno vodstvo, novih dogovorov ali postopkov med lastnikoma pa ni in tudi niso potrebni".

Irena Ulčar Cvelbar, TV Slovenija