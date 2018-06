Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dela in naloge na centrih se nenehno širijo, ne da bi za to dobili nove zaposlene, so opozorili v društvu socialnih delavcev. Foto: BoBo Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo, za katero so bile pravne podlage sprejete že lani, zaživeli 1. oktobra. Sorodne novice Centri za socialno delo se zaradi slabih razmer za delo pridružujejo stavki Reorganizacija CSD-jev bo stala 1,5 milijona evrov, centri jo podpirajo Dodaj v

Socialni delavci zaradi kadrovske podhranjenosti opozarjajo na nevzdržne pogoje dela

Primanjkuje približno 360 strokovnih delavcev

22. junij 2018 ob 21:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obseg dela se na centrih za socialno delo nenehno povečuje, kar ob kadrovski podhranjenosti vodi do nevzdržnih razmer za delo, so opozorili na Fakulteti za socialno delo in v društvu socialnih delavcev.

"Stisk ljudi je vse več in se vse bolj poglabljajo, število zaposlenih pa se krči, tako da ljudje ostajajo brez ustrezne pomoči na centru," je izpostavila predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije Francka Premzel.

Zaradi večjega obsega dela je veliko odsotnosti z dela zaradi bolezni, tudi zaradi težav v duševnem zdravju, kar na nekaterih centrih predstavlja resno težavo, je dodala.

Primanjkuje okoli 360 strokovnih delavcev

Reorganizacija centrov, ki že poteka, strokovnemu delu prinaša še dodatne obremenitve, je opozorila Premzlova. Po njenih besedah bodo razbremenitev čutili le v strokovni službi ministrstva, saj se reševanje pritožb, ki jih zdaj rešujejo z dveletnimi zaostanki, namreč prenaša na novonastale območne centre za socialno delo (CSD).

Kot je bilo ugotovljeno, na centrih primanjkuje približno 360 strokovnih delavcev, vendar ta kadrovski primanjkljaj ni bil nikoli zapolnjen, ampak se je celo večal. V primerjavi z državami EU-ja je v Sloveniji na primerljivo število prebivalcev zaposlenih manj kot 50 odstotkov strokovnih delavk in delavcev od števila, ki bi bilo potrebno, dodajajo.

Časa za socialno delo ni

"Reorganizacija centrov ne more potekati brez vsebine," pa je opozorila Gabi Čačinovič Vogrinčič s fakultete. "Želimo spremembe, vendar takšne, da bomo lahko delali."

Na številnih ravneh socialne politike se po njenih ugotovitvah kaže neznanje, iz tega pa izvira tudi nespoštovanje stroke, je prepričana. "Če ni časa za socialno delo, socialnega dela ne more biti," je dodala.

Ministrstvo: Najprej spremembe organizacije dela, nato pride na vrsto vsebina

Na pripombe fakultete in društva so se odzvali tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se strinjajo, da bodo potrebne tudi vsebinske spremembe. Vendar se bodo teh lotili šele, ko bo končana reorganizacija centrov. Trenutno se posvečajo predvsem odpravljanju organizacijske neučinkovitosti in šibkosti mreže centov.

Priznavajo, da vsebinska odprta vprašanja, povezana s storitvami centrov, še niso rešena. Poudarili so, da organizacijskih in vsebinskih sprememb ni mogoče izvesti hkrati: "Reorganizacijo torej razumemo kot podlago za vsebinsko prenovo, ki bo sledila kot nadgradnja."

Tudi na ministrstvu se zavedajo kadrovske podhranjenosti, zato se bodo julija srečali s predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. V sindikatu so že napovedali, da bodo po imenovanju nove vlade dali na mizo spisek zahtev, pri katerih ne bodo več popuščali.

