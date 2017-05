Oče jeseniške deklice: Nikoli nisem posumil na surovo ravnanje

Sojenje se bliža koncu

Na nadaljevanju sojenja Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju za smrt dveletne deklice julija lani je bil zaslišan oče deklice, ki je pred sodiščem povedal, da ni nikoli posumil, da bi z deklico osumljena surovo ravnala.



Oče julija lani umrle deklice Senad Kardašević je na kranjskem okrožnem sodišču pričal, da njegova najmlajša hči nikakor ni bila poseben ali zahteven otrok, kakor trdi Jakupi. Prav tako je poudaril, da ga ne Alibabićeva ne Jakupi nista nikdar prosila, da bi on pazil na hčerko ali prevzel skrb zanjo, a da bi tudi to storil, če bi mu le povedala, da ne moreta skrbeti zanjo.

Potem ko se je decembra 2015 Alibabićeva odselila k Jakupiju, so s pomočjo centra za socialno delo dosegli dogovor, da dve hčerki ostaneta pri svojem očetu, dve pa gresta z mamo. Ker je pozneje imela ena izmed hčera težave s sladkorno boleznijo, je tudi ta odšla živet nazaj k očetu. Pri Alibabićevi in Jakupiju je tako ostala le najmlajša hči.

Kot je povedal Kardašević, so stiki potekali, kot je bilo dogovorjeno, in pri deklici nikdar ni opazil večjih poškodb, le kakšne manjše buške in praske, ki naj bi jih dobila pri padcih. Nazadnje jo je videl sredi junija, ko mu prav tako ni nič potožila, da jo kaj boli, opazil je le, da je shujšala.

"Nič nisem posumil"

V skladu z dogovorom jo je želel tudi konec junija, vendar se je Alibabićeva izgovorila, da jo čuva varuška. Ker mu je tudi 1. julija ni pripeljala, jo je sam nameraval iti iskat 2. julija. "Vendar je bilo že prepozno, saj sem izvedel, da je v bolnišnici," je pojasnil.

"Ves ta čas nisem nič posumil. Ne morem verjeti, da so kaj takega lahko storili otroku. Če bi vedel, kaj se dogaja, bi bila oba pokojna," je na sodišču večkrat ponovil Kardašević. Zaradi verbalnega spopada med njim in Jakupijem je bilo sojenje za kratek čas tudi prekinjeno.

Kardašević je še pojasnil, da so, preden je Alibabićeva spoznala Jakupija, normalno živeli, da je bil on sicer velikokrat službeno odsoten in je za otroke skrbela ona. Tudi ko je konec leta 2015 odšla z Jakupijem, je Kardašević z njima normalno komuniciral, skupaj so po njegovih besedah pogosto hodili tudi na kavo.

"Glavno besedo je imel on"

"Nisem želel povzročati nobenih težav, to sem obljubil tudi policiji, sicer bi me zaprli," je povedal Kardašević in dodal, da so bili še en teden, preden so neodzivno deklico odpeljali reševalci, vsi trije skupaj na kavi. Tudi v tem času naj bi deklico pazila varuška. "Niti pomislil nisem, da je v resnici sama doma," je dejal Kardašević. O Jakupiju sicer ni neposredno nikoli slišal ničesar slabega. Prav tako ni zaznal, da bi se Alibabićeva bala Jakupija. "Se je pa videlo, da je glavno besedo v tem odnosu imel on," je povedal Kardašević.

Zaslišanju Kardaševića je na obravnavi sledilo še branje nekaterih izpovedb prič, katerih ponovna zaslišanja na glavni obravnavi niso bila potrebna. Sojenje, ki se je začelo 10. aprila, se tako bliža koncu. Obtožena ostajata v priporu, kjer sta od začetka julija lani.

Tožilstvo jima očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt deklice. Oba sta krivdo zanikala in s svojimi trditvami obremenila drug drugega.

