Predlog davka, ki bi subvencioniral elektriko iz Teša 6, umaknjen iz zakona

Ministrstvo pravi, da je prispevek nujen

1. marec 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za infrastrukturo bo iz predloga novele energetskega zakona umaknilo možnost uvedbe t. i. prednostnega dispečiranja iz Teša 6. Alternativne rešitve ne razkrivajo.

Po današnjem sestanku s predstavniki ministrstva za finance, Slovenskega državnega holdinga (SDH), Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in Elesa v Ljubljani je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič povedal, da so razpravljali o alternativi uvedbe prednostnega dispečiranja električne energije iz šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).

Mogoče rešitve bo v mesecu ali dveh poiskal SDH skupaj z energetskimi družbami, ki jih ima v portfelju, je povedala predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina. O tem, kakšne bi lahko bile te alternativne rešitve, ne Gašperšič ne Glavinova nista govorila, na novinarska vprašanja pa nista želela odgovarjati.

Prednostno dispečiranje pravzaprav pomeni davek na proizvodnjo električne energije v Tešu 6. Zaradi obilice poceni subvencionirane proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov po Evropi lahko njena cena na trgu doseže nič evrov, kar klasičnim elektrarnam seveda ne omogoča pokrivanja stroškov. Vendar proizvodnja iz obnovljivih virov ni stalna, zato morajo biti v omrežje priključene klasične elektrarne, kot je Teš 6, ki v slovenskem energetskem sistemu predstavlja približno tretjino doma proizvedene električne energije, da zagotavljajo stabilno proizvodnjo, ko recimo ni vetra ali sonca. Dodatni fiksni davek na položnicah za elektriko, imenovan prednostno dispečiranje, bi financiral delovanje Teša 6, ko zaradi nizkih cen električne energije pravzaprav ne bi bilo smotrno.



Predlog novele energetskega zakona je predvideval možnost, da bi vlada po predhodni odobritvi Evropske komisije uvedla prispevek za prednostno dispečiranje elektrike iz Teša, ko bi bile razmere na trgu z elektriko takšne, da nizke cene ne bi zagotavljale obratovanja domačih elektrarn.



Dodaten evro na mesec

Februarja so na infrastrukturnem ministrstvu pojasnjevali, da se brez teh storitev ne da zagotoviti zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. Prispevek za prednostno dispečiranje elektrike iz Teša, ki ga bremeni 1,4 milijarde evrov vredna naložba v šesti blok, bi po takratnem predlogu letno znašal do 25 milijonov evrov. Obračunaval bi se na obračunsko moč in bi predvidoma znašal petino prispevka za obnovljive vire energije na položnicah oz. okrog en evro na mesec na položnico.

A. Č.