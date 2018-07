Staršem prepovedan vpogled v ocene polnoletnega dijaka brez izrecnega soglasja

Nov družinski zakonik in evropska uredba

9. julij 2018 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po novem lahko srednja šola starša polnoletnega dijaka obvešča le, če je slednji osebno dovolil šoli, da omenjene informacije pošilja staršem. Sam si bo lahko tudi opravičeval odsotnosti.

Čeprav večina šolarjev, pa tudi njihovih staršev te dni ne misli na šolske obveznosti, pa je dobro poznati pomembno novost pa v prihodnjem prispevku poudarjamo pomembno novost za polnoletne dijake, starše in učitelje v prihajajočem šolskem letu.

Srednja šola bo starše polnoletnega dijaka lahko obveščala o ocenah, vzgojnih ukrepih in odsotnosti le, če bo polnoletni dijak vnaprej osebno dovolil šoli, da omenjene informacije pošilja njegovim staršem.

Običajna praksa v šolah je, da učitelj - razrednik starša polnoletnega dijaka obvešča o njegovih ocenah, odsotnostih: starš ima vpogled v e-redovalnico, lahko pa osemnajstletnik prepove šoli, da starša obvešča o njegovem šolanju.

Od prvega septembra bo zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika sodelovanje med starši polnoletnega dijaka in šolo potekalo po obratni poti kot do zdaj. "Ko dijak napolni polnoletnost, starš nekako izgubi pravico, da bi brez dijakovega izrecnega soglasja lahko prišel do seznanitve z ocenami, z odsotnostjo, z morebitnimi vzgojnimi postopki," je povedala specialistka s področja šolskega prava Nina Ana Jeger.

Šola bo torej morala pridobiti od polnoletnega dijaka osebno privolitev, da posreduje staršu podatke o njegovem šolanju. Šole najbolj skrbi pravilo, da bo osemnajstletnik lahko sam opravičeval svojo odsotnost od pouka.

Pravnica Jegrova se strinja, da polnoletnost sama po sebi ne zagotavlja mlademu človeku samostojnega življenja, in da starši po tem mejniku ostajajo otrokov glavni steber: "Nova zakonodaja, takšna kot je, zagotovo tudi malce posega v tradicionalni koncept slovenske družine. Poglejte primer. Mati bo prišla na govorilne ure, pa bo učitelj dejal, mi nimamo soglasja. Do takih situacij lahko pride."

Ker ni pričakovati sprememb na področju predpisov, Jegrova svetuje več dela na ozaveščanju mladih o posledicah polnoletnosti; nenazadnje človek postane že pri 14 letih kazensko odgovoren za svoja dejanja.

Nataša Lang, Radio Slovenija