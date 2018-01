Številni v pričakovanju pravoslavnega novega leta

13. januar 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, bodo ob polnoči vstopili v novo leto. Posebnih obredov v pravoslavnih cerkvah ob tem ne bo, bodo pa novoletne zabave, tudi v Sloveniji, pripravili nekateri gostinci.

V Srbiji pravoslavno novo leto, ki ga imenujejo tudi srbsko novo leto ali julijansko novo leto, verniki običajno pričakajo pred hramom sv. Save v Beogradu, eni največjih pravoslavnih cerkev v regiji, kjer pripravijo tudi ognjemet. V nekaterih mestih pripravijo praznovanja na mestnih trgih.

Velik del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi. V Sloveniji se med Vzhodne pravoslavne cerkve prištevata Srbska pravoslavna cerkev in Makedonska pravoslavna skupnost v Sloveniji.

T. K. B.