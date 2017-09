Celjski obrtni sejem obiskalo skoraj 100.000 ljudi

Odprt je bil od torka

17. september 2017 ob 18:35

Celje - MMC RTV SLO, STA

Končal se je 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos). Z njim so zadovoljni tako organizatorji kot razstavljalci. Vreme jim sicer ni bilo naklonjeno, a vseeno so našteli skoraj 100.000 obiskovalcev.

V družbi Celjski sejem so z letošnjim sejmom zelo zadovoljni, kot uspešnega ga ocenjujejo tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), z nastopom pa je zadovoljna tudi prva država partnerica, Hrvaška. "Vreme nam letos ni bilo naklonjeno, kljub temu pa beležimo približno enak obisk kot lani. Približujemo se številki 100.000," je o prvih rezultatih letošnjega obiska sejma povedal izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec.

K dobremu obisku, zlasti prvi sejemski dan, je po Otorepčevi oceni pripomogla tudi država partnerica Hrvaška, so sporočili iz Celjskega sejma. "Medijski odziv je bil letos res dober, prav tako pa je bilo na sejmu rekordno število spremljajočih poslovnih srečanj in prireditev, ki so bile zelo dobro obiskane. Obiskalo nas je veliko ministrov, v soboto tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc," je pojasnil Otorepec.

Prvi odzivi razstavljavcev kažejo, da se jih bo približno dve tretjini Mosa udeležilo tudi prihodnje leto. Med manj zadovoljnimi so bili predvsem tisti, ki neposredno prodajajo, Otorepec domneva, da verjetno zaradi vremena. "Očitno pa je tudi, da ta prodaja na sejmih nekako izumira in da obiskovalci prihajajo bolj ciljno usmerjeni," je dodal.

Delitev na pet strokovnih segmentov

Odločitev, da so obrtni sejem letos razdelili na pet strokovnih segmentov, se je po njegovi oceni tako izkazala za pravilno. Najbolj zadovoljni med razstavljavci so bili sicer po prvih ocenah tisti, ki so se na sejmu letos predstavili prvič.

"Zadovoljni smo, da je letos na Mosu sodelovalo veliko več naših obrtnikov in podjetnikov kot minula leta," pa je dejal predsednik OZS-ja Branko Meh. Ponosen je, da je sodelovalo 11 območnih območjih zbornic, kar je največ doslej, pa tudi panožne sekcije.

Kot je spomnil Meh, je zbornica ob robu sejma organizirala več dogodkov, na katerih so se lahko slovenski obrtniki in podjetniki iz oči v oči srečali s kolegi iz drugih držav. Zelo je tudi zadovoljen, da je ulico obrti, na kateri so predstavljali različne poklice, obiskalo več kot 2000 osnovnošolcev in drugih obiskovalcev. Letos so jo prvič popestrili tudi z vajeniško pisarno, v kateri je bilo mogoče dobiti vse informacije o vajeništvu.

Sosednja država partnerica

Hrvaška, ki se je po 21 letih sodelovanja na Mosu letos prvič predstavila kot država partnerica, je z udeležbo zadovoljna. "S tem, kar smo naredili, smo zelo zadovoljni. Vreme ni bilo lepo. To je po eni strani slabo, po drugi strani pa dobro, saj so se obiskovalci dlje časa zadrževali pri nas, v naši dvorani," je povedala svetovalka predsednika Hrvaške obrtne zbornice Sanja Želinski Matunec.

S Hrvaške je letos v Celje prišlo približno 50 razstavljavcev, in sicer s področja obrti, trgovine in turizma. Izmenjali so veliko stikov, poželi veliko zanimanja in razdelili veliko katalogov in informacij, a pravi rezultati bodo znani po sejmu, ko se bodo sklenili posli, je dejala predstavnica hrvaške zbornice in izrazila upanje, da se bo sodelovanje s Slovenijo v prihodnosti le še nadgradilo.

Al. Ma.