Štravs naj bi privolil v kandidaturo za četrtega ustavnega sodnika

V kabinetu predsednika republike o Štravsu niso želeli govoriti, ker "postopek še ni končan". Sporočili so, da bodo javnost obvestili, ko bo predsednik republike dobil ustrezno podporo za četrtega kandidata. Predsednik Borut Pahor bo upošteval željo poslanskih kandidatov in četrtega kandidata predlagal čim prej, so še zagotovili. Za zdaj poslanci pričakujejo, da bi o novih ustavnih sodnikih, glasovali na seji v tem mesecu.

Za zdaj so po drugem krogu posvetovanj Pahorja s poslanskimi skupinami znana tri imena za ustavne sodnike, ki jih bo predsednik države posredoval poslancem v izvolitev. To so Matej Accetto, Klemen Jaklič in Marijan Pavčnik.