Štrukelj: S pogajanji se nismo premaknili nikamor. Vlada: Sviz ne želi popustiti.

V Svizu vztrajajo pri "ustreznejšem vrednotenju vzgoje in izobraževanja."

31. januar 2018 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je izplen dosedanjih pogajanj o stavkovnih zahtevah opisal z besedami "ena velika ničla". Minister Boris Koprivnikar pa pravi, da se vlada s predlogi približuje, Sviz pa vztraja pri svojem.

Štrukelj poudarja, da so plače v vzgoji in izobraževanju nižje od plač na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Poudaril je, da so plače v vzgoji in izobraževanju v zadnjih osmih letih za več kot deset odstotnih točk zaostale za plačami na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi. Prav tako lahko zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v karieri napredujejo manj kot v drugih dejavnostih. Prav primerljivost z drugimi delovnimi mesti je glavna stavkovna zahteva ob stavki, ki so jo napovedali 14. februarja.

Štrukelj je poudaril, da so podatke predstavili tudi vladi, kjer so jim prijazno pokimali, nato pa zaključili s "pahorjanskim so what (pa kaj potem)." Kot šokantno pa je Štrukelj označil to, da na pogajanjih ni predstavnikov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, čeprav se pogovarjajo tudi o strokovnih vprašanjih, kot je status razredništva. Ob tem je spomnil, da sta se z zdravniki in policisti o njihovih zahtevah pogajali resorni ministrici.

Po Štrukljevih navedbah naj bi se na pogajanjih znova sestali prihodnji teden v torek. Glede na to, da je vlada v torek zavračala vse njihove ključne zahteve, ni možnosti, da bi se do začetka stavke kar koli bistvenega spremenilo, je ocenil. Po njegovih besedah ima trenutno žogico v rokah premier, od katerega stališč o tej temi, kot pravi, javno še ni slišal.

Koprivnikar: Obe strani se morata približevati

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je dejal, da je vladna stran na torkovo srečanje s predstavniki Sviza prišla s protipredlogom in so se zelo konkretno pogovarjali tudi o realizaciji zahteve glede vrednotenja razredniškega dela, ki ji na vladni strani ne nasprotujejo. Žal pa tudi v torek od Sviza niso dobili "nikakršnega protipredloga, ampak zgolj zagotovilo, da vztrajajo pri svojih stavkovnih zahtevah". "Taka pogajanja težko sprejemam," je dejal Koprivnikar in spomnil na zaveze o pogajanjih, ki jih določa zakon. "Zakon pravi, da se morata obe strani zbliževati. Vladna se približuje, sindikati pa vztrajajo pri stavkovnih zahtevah kot takih," je pojasnil.

Potrdil je, da tudi sami ugotavljajo, da plače v vzgoji in izobraževanju z leti postopoma upadajo, in da se ta trend pojavlja od leta 2008 naprej. "Tudi zaradi tega je pristop sindikata Sviz zanimiv - da za težavo, ki je popolnoma enaka od leta 2008, v predvolilnem času skličejo stavko," je še dejal Koprivnikar.

L. L.